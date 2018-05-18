綠營擬徵召黃素琴參選羅東鎮長 謝志得在臉書開砲

2018-05-18 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



民進黨宜蘭縣議員黃素琴從一年多前拒絕投入羅東鎮長選舉，直到最近傾向願意承擔責任，近日只待黃一點頭，縣黨部立即啟動徵召；此舉引起登記參選羅東鎮長謝志得的不滿，晚間在臉書貼文，質疑縣黨部主委林進財與黨部的提名辦法「對幹」。

羅東鎮是宜蘭重要選區，鎮長林姿妙轉換跑道選縣長，國民黨提名縣議員吳秋齡參選鎮長，吳的選情看好，反觀民進黨一直提不出適合人選。數月前，綠營辦理鎮長黨內初選登記時，曾有縣議員劉添梧、邱嘉進與前議員謝志得3人登記參選，後來劉與邱退選，回去選議員，變成只有謝志得登記參選。

民進黨羅東鎮長參選人陷入難產，其實早在一年多前，外界就不斷勸進親和力十足的縣議員黃素琴參選披戰袍，黃一口拒絕，希望讓賢給更有意願的人；但如今隨著選戰逼近，民進黨在這麼重要的票倉卻遲遲提不出參選人，支持者急如熱鍋螞蟻，近來地方又出現對黃素琴的勸進聲浪。

這次黃素琴不再拒絕，年底五合一選舉絕對是母雞帶小雞，環環相扣，她謙稱自己不知道能否承擔此重責大任、帶動士氣，而且羅東鎮長選舉是一場硬戰，她在徵詢各界意見後，很快會做出決定。

縣黨部主委林進財樂觀看待，只要黃一點頭，黨部立即啟動徵召。

遲未獲提名的前縣議員謝志得晚間在社群貼文，他說，根據民進黨宜蘭縣黨部提名辦法第六條規定，登記提名候選人不足提名名額時，縣黨部得辦理徵召。而他依照黨部規定完成羅東鎮長提名登記，羅東鎮長已經有候選人登記提名了，縣黨部依法「不可辦理徵召」，林進財主委的「徵召說」是在公然與縣黨部的提名辦法對幹嗎。