海科館典藏庫房亮相 巨口鯊標本吸引３千人潮造訪

2018-05-18 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



呼應今年518國際博物館日，國立海洋科技博物館不僅祭出免費參觀主題館優惠，更特別開放平時難得一見的庫房典藏，安排全台唯一對外展示的「巨口鯊」與民眾相見歡，雖是平日，一早就吸引了３千名以上遊客入館參觀。

博物館典藏庫藏向來披著神秘面紗，但今年為配合國際博物館日活動，特別在518當天對外亮相，其中，長約4.7公尺的巨型鯊更是全場焦點。海科館研究典藏組主任徐鳳儀表示，巨口鯊是全世界第二大的魚類，而該件巨口鯊標本是在花蓮外海捕獲，為全世界登記第32號、同時也為台灣目前唯一展示的巨口鯊標本，「有它的珍貴性。」

徐鳳儀表示，一般礙於展品收藏溫、濕度條件，典藏庫房是每個博物館的保護重鎮，鮮少對外開放；現配合國際博物館日，才特別對外展示，讓遊客得以一窺庫房真面目，徐表示，不僅能讓遊客看到平日看不到的展品，以庫房作為展示平台，也想藉機呼籲各界捐贈珍貴藏品至海科館。