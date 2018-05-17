南迴低碳設計公路隧道 蔡英文明向「隧道戰士」致敬

2018-05-17 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台9線南迴公路是台東至高屏的主要交通命脈，交通部5年多前進行台東香蘭至屏東草埔拓寬改善工程，其中，長4.6公里的草埔隧道雙向工程是「關鍵中關鍵」，工程並導入低碳工法和減廢觀念，隧道全段在本月貫通，象徵施工團隊又向前邁進一大步，蔡英文總統明天安排南下屏東端工地視察，並向這群「隧道戰士」致敬。

台9線南迴公路截彎取直的台東香蘭至屏東草埔拓寬改善工程，由公路總局西濱南區臨時工程處承辦，總工程費從百餘億元追加到209.45億元；隧道工程最大的特色是導入節能減碳和減廢觀念，以混凝土減量、飛灰爐石替代水泥的低碳設計原則辦理，與傳統設計比較，可減少約3萬噸二氧化碳，挖出的近百萬立方公尺土石方，均移做台東大武漁港養灘工程。

公路總局西濱南區臨時工程處說，長4.6公里、經費55億元的草埔安朔隧道工程，長度僅次宜蘭雪山和彰化八卦山隧道，5年多前開工後，為縮短施工時間，工程人員從隧道中段往下打112公尺深的豎井，以傳統炸挖方式由中段往南北兩側施工，往屏東端已貫通，往台東端在本月貫通，預定109年通車，禁行機車；全線通車後行車時間縮短20分鐘，每年約可減碳1萬噸。

工程處說，草埔隧道位於東部變質岩區域地質構造複雜，屬湧水及剪裂帶路段等區域，施工期間多次遇到大湧水及隧道抽坍，施工過程中都要先進行地質風險評估，讓施工人員先擬定對策處理潛在困難路段，隧道內空氣汙濁又有抽坍危險，全段貫通代表已經克服重重困難，對施工團隊別具意義。