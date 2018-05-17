游國良推情人節3.0版 選520當宜蘭情人節

2018-05-17 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



除了國曆2月14日西洋情人節、農曆7月7日的七夕情人節外，參選宜蘭縣議員的市民代表游國良今天力推「情人節3.0」版，把諧音「我愛你」的5月20日選為宜蘭情人節。

游國良今天與妻子今天選在供奉註生娘娘與月下老人的宜蘭市南興廟宣布，並表示還將結合宜蘭農業產品、宜蘭市南興廟信仰文化，創造出內容充滿濃濃宜蘭縣特有文化。

同時，他還捐贈1000張名為「有緣棗花」的「一對式」卡片，讓更多人了解台灣唯一一座主神祭祀註生娘娘的南興廟。

游國良說，「一對」小卡是辦公室一群年輕人發想設計，色彩採用充滿喜感的桃紅色，正面印有台語發音「有緣作伙」漢字，後面卡片合併則為一個愛心，每個圖案設計都充滿含義，「緣」字上圈圈是讓信徒可以貼上「伍圓」硬幣，音同台語「有緣」，旁邊的小白花則是金棗花，意指台語「棗花」諧音「作伙」，所以稱為「有緣作伙」。

同時，卡片後方圖案合併則為一個愛心，象徵心心相印。每一張卡都有金棗花相伴，指的金棗花台語「快作伙」，既然愛情相聚，當然要有結果。

宜蘭市長江聰淵肯定青年行銷創意；立委陳歐珀認為可以擴大參與，並推動讓5月20日520日成為宜蘭官方的情人節，如同三星蔥蒜節的特色節日。

南興廟工作人員李美雪則建議，南興廟主奉註生娘娘，供品可選擇宜蘭縣特產「金棗」或「金棗糖」，配合5月20日「我愛你」活動，攜帶金棗或金棗糖，跟廟方索取對卡，貼上自備伍圓硬幣，背面「愛心」處寫上祈求的願望，接著卡片上綁上紅線，向註生娘娘及月下老人等眾神祈願。

祈求什麼呢？李美表示，如果是愛情類，有「快在一起」、「愛情長久」、「開花結果」、「婚姻美滿」，如果是