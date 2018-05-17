基隆孝二路21日施工 市府建議進市區提前改道

2018-05-17 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市孝二路路基改善工程確定在5月21日凌晨動工，屆時將封閉孝二路靠國際百貨側一車道進行路面施工；考量車流量需求，基隆市區往高速公路方向車道三線減為兩線，高速公路往基隆市區方向則有一調撥車道可供通行。施工期間，孝二路段仍能雙向通行，但用路人若欲避開工區，基隆市府工務處建議提前改道。

由於施工期間，城隍廟往中山高方向的三線車道將調撥一車道改為往市區方向，往中山高方向僅剩二車道，基隆市交通大隊表示，往高速公路方向車道會減少一線，建議基隆地區民眾若要上進入臺北市區，可經由中正信一路轉東岸高架橋，或由西岸高架橋接高速公路。

基隆市府也建議，若民眾欲進入基隆市區，可由高速公路行駛西岸高架橋、中正高架橋，分別經中山一路、中正路駛往基隆市區；或直接由高速公路右轉忠四路，再左轉愛三路，以避開施工路段。

至於5月21日至6月3日期間預計影響多少車流量，基隆交通大隊表示，此次只有封閉一線車道，雙向都還能通行，且客運也並未改道，影響有限。交通大隊將密切監測車流量，若出城車多，將進行號誌秒差微調，盡快消化車流量。

交通隊長賴國隆表示，市警局將加派員警、義交，加強疏導市區各重要路口交通，降低封路期間產生之交通衝擊，也呼籲請各用路人於封路施工期間配合警方、義交指揮，避免壅塞。