政府出錢海外取經 宜蘭6青年出發尋夢

2018-05-17 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣政府出錢，讓青年海外壯遊，當個現代版「馬可波羅」！蘭陽文教基金會舉辦「第二屆蘭陽青年圓夢計畫」，歷經嚴格的評選，6名圓夢種子從22件提案人中脫穎而出，將分別飛往日本、香港、美國、新加坡、以色列等國家，進行為期一到兩個月的尋夢計畫。

有人要去日本徒步千里座寺廟巡禮，有人要去以色列尋找創業靈感，6人各有目的，但他們都惠將旅遊經帶回來，為宜蘭發展注入新能量。

第二屆「蘭陽青年圓夢計畫」獎助18至39歲，宜蘭縣籍或是在宜蘭住滿一年以上的青年，設定目標提出為期一個月以上的出國圓夢計畫，獎助金額以每名不超過新台幣10萬元為原則。今年共收到22件提案，經過初選、決選嚴謹的評選，選出俞翰霖、李宜璟、吳緯婷、詹雅晴、吳安榆、陳淑梅6位圓夢種子。

身兼蘭陽文教基金會董事長陳金德，還頒發7萬到9萬多元不等的圓夢獎金，為圓夢青年們製作專屬的中英文甚至加上日文的名片，並印上臉書或部落格的QRcode，方便他們出國交流介紹自己。他認為，這個計畫讓旅行與一般自助旅行相比更有方向感、有計畫性、更有節奏，目的性強烈。今年是第二屆舉辦，共發出近50萬元的補助獎金。

第一位種子俞翰霖3天後將出發，他的「徒步巡禮日本88間寺廟祈福」計畫，將以51天的時間徒步走遍日本88間廟宇；吳緯婷提出「架構城市的藝文輪廓-紐約藝術空間及文化策略駐點觀察計畫」預計10月份成行，將透過圓夢計畫到紐約建立文化交流與探尋展演合作的機會。並省思宜蘭藝文館舍如何活化劇場、友善觀眾空間設計，及藝術家在宜蘭可能的駐村型態與經營方向。

陳淑梅「勇闖創業國度-揭開以色列神秘面紗」，則將勇闖以色列特拉維夫，實地參訪與觀察，了解當地創新育成中心營運輔導機制，以及創新創業配套服務措施，尋找可能與宜蘭在地合作的機會。