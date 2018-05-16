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羅志祥來練過舞 基隆文化中心換新舞鏡讓青少年勁舞

2018-05-16 19:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／...
基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／基隆市政府提供
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基隆市文化中心前廣場是基隆青少年練習跳街舞熱點，以前藝人羅志祥未成名前就來此練舞過，平日傍晚及假日常見街舞社團聚集練習，但青少年反映，大樓帷幕立面玻璃貼老舊。市長林右昌會同文化局長馬嫻育前往了解，將進行的更新將改採整面貼滿玻璃的方式，讓視覺上更美觀，街舞練習也較能清楚看到自己及伙伴的動作。

日前議員莊榮欽施政總質詢反映，大樓帷幕立面玻璃貼老舊模糊，建議應更新材質讓青少年練舞時，清楚看到自己的動作。林右昌對此相當重視，立即與文化局長馬嫻育到場了解，並親自了解青少年心聲。

文化局今天下午前往會勘後對外說明，文化局表示，現有中心側門外側帷幕，左側玻璃貼年久褪色，右側壓克力易凹凸不平，並有騎士反映，反光嚴重影響騎車視線，現左右側玻璃貼已準備進行改善。

現場跳街舞的學生表示，「這裡就是一面舞鏡，大家看著鏡子跳，以前羅志祥也來照過練跳舞」。

文化局指出，改用類玻璃貼的新材質後，不同現在右側呈現反射影像歪曲情形，新材質不易受熱變形較平整，經光線照射影像較清晰。現在外牆玻璃立面下側六片玻璃貼只貼一半，即將進行的更新將改採整面貼滿玻璃的方式，讓視覺上更美觀，街舞練習也較能清楚看到自己及伙伴的動作，增加練習的效益。

市府預計以7到10天的時間，改善現有問題，屆時將有嶄新的練舞環境可運用。

基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／...
基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／基隆市政府提供
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基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／...
基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／基隆市政府提供
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基隆文化中心玻璃貼將全換新，方便青少年跳街舞，市長林右昌前往了解青少年需求。圖／基隆市政府提供
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文化局街舞林右昌

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