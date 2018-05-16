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相信法官專業卻不滿判決？民調解讀國民法官

影／議員質疑善款辦餐會 傅崐萁爆氣：不要抹黑公務員

2018-05-16 15:05聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣議員劉曉玫下午在議會定期會續追震災善款用途，質疑縣府用善款席開300桌辦感恩餐會，且善款動支不透明，社會觀感不佳；縣長傅崐萁爆氣多次回應「絕沒有用善款，一切依法辦理，不要抹黑公務員」，雙方唇槍舌戰、互不相讓。

花蓮縣議會第18屆第7次定期大會，今天首日總質詢。排定下午質詢的民進黨籍議員劉曉玫，一開始就批評花蓮縣處理震災善款荒腔走板，社會觀感很不好。

她還說，最近縣府使用善款辦300桌感恩餐會，而且只有傅和縣長夫人，也是將代表國民黨參選下屆縣長的立委徐榛蔚受邀，根本是造勢大會。

「不要再侮辱我們！」傅崐萁此時爆氣插話，批評劉根本是扭曲事實，他再三說，縣府從來沒有用善款來辦餐會，絕無不法；他還嗆劉「歡迎提告」，而不是用這種方式抹黑處理震災備極辛勞的公務人員。

被要求上台備詢的縣府行研處長林金虎則是怒氣沖沖說，花蓮遭遇大震，受到各方協助，縣府辦餐會感謝有功人員，一切都是依法辦理，不停反問「我們有錯嗎？錯在哪裡!」

對於劉曉玫質問感恩餐會是否採限制性招標，林金虎強調「縣府沒有違法，沒有貪汙，也沒有圖利」，現場氣氛相當火爆。最後劉曉玫不滿傅頻插話占用她質詢時間，要求主席處理，主席副議長張峻請傅回座，才結束這場火爆質詢。

花蓮縣議員劉曉玫（左）下午在縣議會定期大會上，質詢花蓮震災善款用途，縣長傅崐萁（...
花蓮縣議員劉曉玫（左）下午在縣議會定期大會上，質詢花蓮震災善款用途，縣長傅崐萁（右2）與縣府行研處長林金虎（右）都強調感恩餐會沒用善款，一切依法辦理。記者王燕華／攝影
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傅崐萁徐榛蔚民進黨

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