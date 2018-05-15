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輔導學生33年受惠生回母任教 她獲教育部杏壇芬芳獎

2018-05-15 17:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視，為他們尋求社會的資源，申請各項獎助學金，累計金額多達200多萬元，受惠的孩子不計其數。今年她獲得教育部杏壇芬芳獎，「找出孩子的亮點，一個孩子都不能少」是她對每個孩子的堅持。

周娟慧連續擔任輔導主任達23年，輔導經驗相當豐富，她出身樸實家庭，因此特別關心弱勢孩童的教育，對於迷惘的孩子，都會細心的引導，遇到失親無依或者家暴的孩子，聯繫社政單位協助，讓孩子獲得妥善的照顧。

不少讓她照顧的學生，在社會有所成之後，也回到基中照顧學弟妹，成為基中最溫暖的故事。 連耿義老師表示，18年前他在基中念書時，由於家中突遭變故，求學過程相當艱辛，他回憶，當時周主任主動提出協助，讓也獲得許多獎助學金，才能順利完成學業。大學畢業後回到母校任教，周主任變成也的同事。

曾經有一名高一新生小明（化名）在教室內用美工刀自我傷害，周娟慧得知後，瞭解小明的個別情形後，安排精神醫師與心理師到校和他談話，更化身為媽媽的角色，關懷與陪伴小明，要求小明每天一早要到輔導室報到。小明經常忘記買午餐，因此幫他準備好午餐也成為例行的工作。放學後，她也會與小明好好聊聊。

後來學測成績出來，小明前往中部某大學就讀，她3年的陪伴沒有白費，周娟慧說，看著孩子的成長是她輔導工作最大的喜悅。

對於有才華的學生，她從不吝惜讚美，她懂得隨時開發學生的潛能，這就是她最好的強心劑，隔天又振作精神，滿懷愛心地去輔導學生。

校長張智惟表示，基隆高中獲獎無數，然而今天這個獎最值得紀念，很高興周主任獲得今年的杏壇芬芳獎，她幫助了很多弱勢的學生，奮發向上。

基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的...
基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視。圖／基隆中學提供
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基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的...
基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視。圖／基隆中學提供
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基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的...
基隆中學輔導室主任周娟慧在學校擔任輔導工作已33年，在學生心目中亦師亦友，一路的走來，對經濟弱勢的孩子特別重視。圖／基隆中學提供
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