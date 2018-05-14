「跳蛙公車」沒有一條是基隆主導 議員譏是跛腳蛙

2018-05-14 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市交通局開發「跳蛙公車APP」，是共享經濟的一項創舉，民眾透APP自己規劃路線，輸入要去的地方及希望幾點到，之後只要募集到一定人數，路線就會在20天內開出來，北北基桃都加入了，但基隆市議員林明智說，基隆市有三條跳蛙路線，卻沒有一條是基隆主導的。

雙北的跳蛙路線，一路路開出來，林明智議員今天在議會總質詢時說，看到瑞芳的跳蛙坐得很快樂，反觀隔壁的基隆卻像是跛腳蛙，怎麼都跳不起來。

他指出，基隆有參加跳蛙公車APP系統，目前基隆有三條路線，八斗子到板橋府中站，海大到台北大學，瑞芳到松山火車站，瑞芳到松山火車站本來經過暖暖源遠路，上高速公路直接到台北去了，經協調才在暖暖停兩站，這三條跳蛙基隆都是搭便車，不是基隆主導，他認為應該要有為基隆量身訂做的路線規劃。

林明智說，現在常態的公共運輸班次有限，利用跳蛙系統募集一到兩車，把需要的人送到台北去，可疏解目前公路系統的極限，讓大家都上得了車，不會有通勤族無法準點上車的問題。

市府交旅處長李綱表示，法規上有問題，基隆到台北的客運都被定義為國道客運系統，要再和雙北及公路總局協商。