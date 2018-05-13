老牛樟被開膛破肚仍存活 專家：維管束未被切斷

2018-05-13 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東利嘉林道附近有棵老牛樟，樹齡至少500年至1千年，是台東低海拔山區發現最大的牛樟樹，6年前這棵老牛樟遭山老鼠「開膛破肚」，老牛樟非但未枯死，反而生氣盎然，專家說，老牛樟被開膛破肚還能繼續存活，因維持生命的維管束未被切斷，樹幹中央雖被挖洞，不影響從根部輸送水份與養份的功能。

近年來，因老牛樟樹葉依舊茂盛，傲然挺立在山林間，成了環境保育活教材，陸續吸引不少團體及學校前往戶外教學。

台東林管處副處長黃群策說，樹木成長須靠著維管束輸送水份與養份，維管束有形成層，形成層會往內形成本質部，往外形成嫩皮部，木質部功能在輸送水份，老化後形成木材，支撐樹木挺立；至於嫩皮部在於輸送養份，老化後就形成樹皮，維管束再發展出新的形成層。

他指出，利嘉老牛樟樹雖被開膛剖肚挖出一個大洞，但那個洞，沒有環繞整個樹幹，維持生命的維管束未被切斷，它還可以繼續輸送水份及養份到整棟樹，因而可以存活至今，如果當初是樹皮是被環切一圈，老牛樟絕對活不到今日。

黃群策表示，山老鼠當初在老牛樟身上「開洞」不是要偷取牛樟木，而是樹幹被開洞，會造成樹木感染細菌而腐朽，進而長出真菌牛樟芝，所以牛老鼠在老牛樟身上開洞，是為了日後偷採牛樟芝，還好這棵牛樟樹生命力夠強，還能繼續生長。