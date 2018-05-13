游泳縣賽同時抵達終點 為何他第一我第二惹議

2018-05-13 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



「真的是這樣嗎？我不敢相信！」宜蘭縣運游泳比賽100公尺蝶式，兩名參賽者同時抵達終點，時間都是1分11秒73，結果有位終點裁判覺得黃姓參賽者比較慢，判他第二名，當事者與家人提出異議，這樣的裁決也引發不小爭議。

宜蘭縣運比賽這兩天進行中，就讀中國醫藥大學醫學系的黃禾是游泳比賽常勝軍，這次代表羅東鎮參加泳賽，昨天的100公尺蝶式，終點碼錶顯示他游出1分11秒73成績，與另一名代表頭城鎮參賽者同秒數，最後有名裁判跳出來指出，黃禾游的比較慢，但光憑肉眼判定，也拿不出實測數字，黃禾與家人抗議，當下也不願意上台領獎。

此事今天被PO到臉書，網友也紛紛留言抗議不公，裁決讓人不服，應該併列第一，然後沒有第二名，接下來就是第三名，國外很多賽事都如此；甚至有網友質疑裁判的專業性，荒謬，為何沒有電子計時或終點攝影可做出客觀判定。

縣政府教育處得知此事表示，比賽每個水道都設有裁判以人工按碼錶計時，終點處再設有裁判作名次判別的工作，類似終點攝影，但採用肉眼判別名次；此次爭議在於選手同秒數，兩位裁判按壓的時間都一樣，採人工手按可能會有誤差值，但終點裁判明確看到兩名選手先後抵達終點，有一前一後的區別。