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影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

影／千呼萬喚阿拉寶灣將解禁 十個守護岩邀你命名

2018-05-13 15:27聯合報 記者吳淑君╱即時報導

封閉近十年的基隆市和平島公園阿拉寶灣，就要在今年7月開放了，和平島公園經營團隊搶先曝光裡頭的奇岩奇景，並舉行守護岩石命名票選活動，現在起到月底，進入和平島公園官方網站，參與票選，就有機會獲得麗星郵輪到石垣島3天2夜船票。

和平島公園經營團指出，被稱為和平島秘境的阿拉寶灣，有如鬼斧神工的豆腐岩，日出美景聞名國際，還有隱藏版的奇岩怪石海蝕地形，如退潮時才會出現的「花豹」等，都將重新面世，揭開神秘面紗。

他們整理出十個守護岩，邀大家來命名，例如豬頭岩還是豬哥岩好，像海兔岩還是犀牛岩， 鱷魚岩淚還是蜂窩性組織岩， 花豹岩或是尼斯臥的岩等，唯妙唯肖。

多年來和平島公園東側後門的阿拉寶灣，因落石問題封閉，一再整修，美景成為禁區，民眾都覺得可惜，北觀處接手後，重新整理並委請專家評估後，已將把阿拉寶灣與原有區域結合，交由得標廠商經營。

阿拉寶灣被封後成為秘境，那有如黃金般的光芒灑落在有如豆腐的一塊塊岩石上，美日出的美只能在圖片中尋得。「美國中文網」整理全球21個世界上最美日出觀測點，豆腐岩日出就列名其中，與澳大利亞坎培拉國家鍾樓塔、美國亞利桑那州的大峽谷國家公園等齊名。

票選期間今天起到5月31日(四)23:59:59止，6月15 日於和平島公園官網及和平島公園官方粉絲團同步公布獲獎名單，獎項於7月1日前統一寄發。

獎項內容有麗星郵輪3天2夜 - 石垣島假期 1 名；和平島公園 - 島迷年票乙張(一年內無限次入園) 20名；和平島公園 - 免費進入園區乙次 100 名。活動請上官網：www.hpipark.org

有像鱷魚岩淚？圖／和平島公園提供
有像鱷魚岩淚？圖／和平島公園提供
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阿拉寶灣退潮時才會出現的「花豹」。圖／和平島公園提供
阿拉寶灣退潮時才會出現的「花豹」。圖／和平島公園提供
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這叫豬頭岩還是豬哥岩好？圖／和平島公園提供
這叫豬頭岩還是豬哥岩好？圖／和平島公園提供
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神秘的阿拉寶灣，今年夏天要開放了。記者游明煌／攝影
神秘的阿拉寶灣，今年夏天要開放了。記者游明煌／攝影
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這像海兔岩還是犀牛岩？圖／和平島公園提供
這像海兔岩還是犀牛岩？圖／和平島公園提供
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和平島郵輪尼斯
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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