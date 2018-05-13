基隆改善路面坑洞 孝二路首試填縫料加石灰

2018-05-13 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



改善瀝青路面品質，基隆市政府昨天表示，5月底在孝二路施工時，將首次試辦在填縫料加入石灰，以提高路面抵抗車轍變形的能力，降低剝脫現象的產生。記者游明煌／攝影 分享 facebook 為改善瀝青路面品質，基隆市政府昨天表示，5月底在孝二路施工時，將首次試辦在填縫料加入石灰，以提高路面抵抗車轍變形的能力，降低剝脫現象的產生，將有助於提高瀝青混凝土路面品質及壽命。

市議員韓良圻昨天總質詢時，關切道路鋪設品質，以及石灰加入瀝青混凝土的做法，他認為不宜在全段道路都加入石灰，如果在填縫料加入還可以接受，但是否真的可以改善路面，成效令人質疑。

市府工務處長張元良表示，石灰加入瀝青混凝土後，可以提升品質，包括公路總局都有相關研究案，並對各種石灰比例配比進行實驗。公路總局106年進行研究的實驗結果發現，石灰加入填縫料後，可降低路面剝脫路現象的產生，希望能夠提高瀝青路面品質及壽命。

工務處進一步表示，利用石灰作為填充料加入瀝青混凝土中是中央大學土木系教授、也是國內道路鋪面專家權威林志棟提出，運用在道路舖面上，可有效降低剝脫現象的產生。 經由試驗結果，1%石灰、3%石粉摻量與5.5%含油量之瀝青混凝土配比，最能有效提高抵抗剝脫之能力。

孝二路改善工程將於5月21凌晨進場，施做國際百貨側人行道，將封閉往市區方向1車道，往高速公路方向將調撥1車道，改為通往市區方向。孝二路是市中心區進出中山高速公路重要道路，交通流量很大，封路施工期間達1個多月，對市中心交通衝擊大，尤其是通勤客運，請民眾注意。