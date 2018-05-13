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第一次被台灣學生關心 印尼漁工笑開了

2018-05-13 08:19聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣私立均一實驗中學學生，特別料理菲律賓及印尼傳統美食，分享給富岡漁港外籍漁工...
台東縣私立均一實驗中學學生，特別料理菲律賓及印尼傳統美食，分享給富岡漁港外籍漁工們享用。記者尤聰光／攝影
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移民台東服務站、專勤隊結合台東縣私立均一實驗中學，辦理多元文化體驗與關懷外籍移工的文化活動，昨天安排同學們前往富岡漁港，登上漁船體驗外籍漁工的工作環境，還準備漁工家鄉的傳統美食與歌謠，一同分享交流。同學表示，體會移工文化及異鄉打拼辛勞，感受到應用行動關懷移工朋友。

「因為有你們的關心，我們雖然辛苦，卻不孤單。」印尼籍漁工阿力用靦腆笑容透過翻譯回應說，出來工作這麼多年，第一次有台灣學生過來關心他們，這讓他非常感動，很久沒吃到家鄉味的食物和聽到家鄉歌謠，實在太有心了，真的謝謝台灣的朋友。

移民署台東服務站、專勤隊1年前和均一實驗中學開始合作規劃關懷外籍移工與體驗多元文化的行動方案，在母親節前夕，29位2年級學生昨天帶著在學校料理好的佳餚及吉他，特別前往富岡漁港，和菲律賓及印尼的外籍漁工們相見同歡，外籍漁工們一邊吃著家鄉美食，一邊哼唱家鄉歌謠，一解鄉愁。

移民署台東服務站主任張玉龍表示，台東富岡加成功新港漁港有近400名外籍漁工，舉辦這項活動就是希望努力營造「台灣就是家」的友善移民環境，更希望以友善著稱的國人，可多用微笑、感謝，向在台灣奉獻的移工朋友們致意。

移民署台東服務站、專勤隊結合台東縣私立均一實驗中學，辦理多元文化體驗與關懷外籍移...
移民署台東服務站、專勤隊結合台東縣私立均一實驗中學，辦理多元文化體驗與關懷外籍移工的文化認肯活動，昨天安排同學們前往富岡漁港和外籍漁工交流。記者尤聰光／攝影
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台東移工移民
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