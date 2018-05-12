八斗子傳毒狗 派出所愛犬也遭殃

2018-05-12 22:50 中央社 基隆市12日日電



基隆八斗子地區傳出流浪狗遭毒死，基隆市第二警分局八斗子分駐所飼養的土狗「平安」確實誤食老鼠藥過世。但至於「毒狗」一說，警方暫持保留態度。

有民眾在臉書（Facebook）社團「基隆人」發文指八斗子附近的流浪狗遭下毒，就連「警犬」也被毒死，呼籲網友不要讓愛犬隨意吃路邊東西以免受害。

八斗子分駐所長鄭億宏今天下午表示，同事的友人幾個月前贈送分駐所的這隻黑色公土狗，大家替牠取名「平安」，10日發現牠外出未歸，經四處尋找後在海科館附近橋下被發現，但已倒地奄奄一息。

平安送到動物醫院治療，經獸醫診斷為誤食老鼠藥，昨天下午不幸過世。鄭億宏說，同事固定都會餵養平安，人狗相處融洽，不幸發生意外也讓同事很難過。但至於網友「毒狗」一說，未接獲民眾報案。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，依「動物保護法」規定「使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者」，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣50萬元以上、500萬元以下罰金。

陳瑞濱指出，尚未接獲民眾通報八斗子地區有流浪狗遭毒死，動保所會盡快與警方聯繫，並調閱附近監視器追查，只要找出行為人就會移送地檢署偵辦。

他說，民眾家中愛犬若不幸遭毒死，飼主可向派出所報案，警方會依「警察機關協助處理虐殺動物案件作業程序」啟動調查，飼主也可提告求償。