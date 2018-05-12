台東蘭嶼開元港人車分離新動線 不再擠一起

2018-05-12 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東蘭嶼開元港長年因沒人車分道管制，使得港區動線紊亂，尤其每到暑期旅遊旺季，碼頭擠成一團，鄉公所今年特別規劃人行道專用區，讓人車得以分開運行，施行來成效不錯，不再出現擁擠狀況，但居民還是認為有改善空間。

蘭嶼鄉公所秘書李美富表示，開元港碼頭空間本來就不大，一旦客輪船隻靠港，碼頭就擠滿開車、騎車等待民眾，如加上等待卸貨的車輛，就非常壅擠，對於上下船的旅客有安全上的顧慮，因此，規劃人行道專用區，把人與車的動線區隔開來，不僅旅客上下船安全，也改善壅擠亂象。

蘭嶼開元港是島上海上交通進出港，無論是客輪、貨輪，還是一般漁船，都集中停靠上下船，因此，碼頭長期來都是人車擠成一團，常發生人撞車、車撞人的情形，甚至危及到旅客上下船安全；鄉公所今年特別規劃人行道專用區，讓人車得以分開運行，並在日前開始實施，幾天下來成效良好。

「動線分明，不太會擁擠了。」島上江姓居民說，民眾上下船走專屬通道，接送車輛在馬頭上公路等待，確實讓港區不會很壅擠了。另也有居民表示，能解決不會擁擠的現象當然好，只是人行道專用區有一段需上下階梯，對行動不便的人來說，卻是一大負擔，應需更完善規劃。