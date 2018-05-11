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「最老」國小屹立不搖護花蓮子 今種新樹重喚校友記憶

2018-05-11 17:21聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮「最老」國小明禮國小，曾有株百年老榕樹陪伴學童成長，20年前因病蟲害枯萎死亡；數位退休教師不捨回憶消失集資購買新榕樹，今天國小120年校慶中由師生共同種下，期許來年枝繁葉茂，重現校園老榕樹美景，延續明禮學子的童年回憶。

「榕樹沒了，小時候在樹下遊玩的回憶都消失了！」明禮國小校長蕭美珍說，老榕樹是校園重要意象，20年前枯死後許多校友、師生都覺得很可惜。配合學校120周年校慶，退休教師們合資捐贈，為迎接新樹到來，校內土壤已預先消毒殺菌、榕樹也在半年前先斷根，今天師生在舊樹原址合力種下，盼新樹能適應環境，來年枝繁葉茂，為師生遮蔭乘涼。

明禮國小於花蓮市區日據時期就設校，為花蓮最老國小。學校位於米崙斷層帶上，挺過0206強震仍屹立不搖。蕭美珍說，新樹的到來也象徵著「勇敢、希望和前進」。

除了迎接新榕樹，校慶大會中還有「智慧圖書館」、「智慧保健室」2大亮點。校方為每位學童打造專屬悠遊卡，讓他們不需管理員就可在「智慧圖書館」裡自動借閱書籍；「智慧保健室」則為學童記錄身高、體重、視力等健康狀況建立完整成長履歷，也針對學童在校園內容易受傷的區域做標示，有助校方管理校園環境。

花蓮縣花蓮市明禮國小今天舉行120週年校慶。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣花蓮市明禮國小今天舉行120週年校慶。記者蔡翼謙／攝影
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明禮國小學童開心參加「明禮榕樹復植」儀式。記者蔡翼謙／攝影
明禮國小學童開心參加「明禮榕樹復植」儀式。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮縣花蓮市明禮國小今天舉行120週年校慶。記者蔡翼謙／攝影
花蓮縣花蓮市明禮國小今天舉行120週年校慶。記者蔡翼謙／攝影
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圖書館米崙斷層斷層帶
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