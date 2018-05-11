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基隆信一路死亡車禍多 議員要求撤銷快車道危險停車格

2018-05-11 11:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議員韓良圻今天質詢指出，信一路有四線道，但在快車道左邊設有汽車停車格，近年來死亡車禍多，包括收費員、老婦及一名里長，要求塗銷停車格，避免「蔣里長事件」重演。市府表示，將會重新檢討。

韓良圻表示，市區義一路等不少道路，鋪設柏油時，在中間常常有高低差，形成一條縫，在其他縣市很少看到這樣，因不平整容易造成騎士摔倒，應該改善。尤其很多路邊緣都是鋸齒狀，如東信路，可說是爛路一條，應多加強改善，鋪設時要提高品質，加強監工。

韓良圻還說，信一路左側快車道旁設置汽車停車格，十分不當，因為就他所知，已經發生多件死亡車禍，有收費員、老婦等，最近還有一名蔣姓里長，收費員要去車上蓋章，快車道車速很快，駕駛視線會反應不及。

他表示，民眾停車取車也都易發生意外，相當危險，死亡車禍和停車格多少都有關係，希望「蔣里長事件」不要重演，這些危險停車格應趕快取肖。

市警局長黃明昭表示，近年信一路發生3件死亡。市府交旅處長李綱表示，此處沿線停車格多，但以前就有設置一直到現在，突然取消影響大，死亡車禍不一定和停車格有直接相關，目前市府正在規劃在信義國小地下設停車場，希望在停車場完成後，再檢討信一路的停車空間。

韓良圻指市區義一路等不少道路，鋪設柏油時，在中間常常有高低差，形成一條縫，在其他...
韓良圻指市區義一路等不少道路，鋪設柏油時，在中間常常有高低差，形成一條縫，在其他縣市很少看到這樣，因不平整容易造成騎士摔倒，應該改善。圖／議員韓良圻提供
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基隆市議員韓良圻今天質詢指出，信一路有四線道，但在快車道左邊設有汽車停車格，近年...
基隆市議員韓良圻今天質詢指出，信一路有四線道，但在快車道左邊設有汽車停車格，近年來死亡車禍多，要求撤銷。圖／報系資料照
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韓良圻指市區義一路等不少道路，鋪設柏油時，在中間常常有高低差，形成一條縫，在其他...
韓良圻指市區義一路等不少道路，鋪設柏油時，在中間常常有高低差，形成一條縫，在其他縣市很少看到這樣，因不平整容易造成騎士摔倒，應該改善。圖／議員韓良圻提供
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車禍停車場
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