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影／羅東護理師熱舞、反串、折氣球 病患：病好了一半

2018-05-07 14:01聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

5月12日是「國際護師節」，為了慶祝這特別的節日，宜蘭羅東博愛醫院今天舉辦「護理之星─紅白才藝大賞」，將護理師分成紅白兩隊相互較勁，有護理師吹中國笛、跳火辣熱舞、犧牲色相反串跳海草舞，讓人不敢相信這群活潑的表演者，竟是平常披著白袍的護理師。不少病患被熱鬧歡樂的場面吸引駐足，直呼看到表演「病都好了一半！」

「護理之星─紅白才藝大賞」，護理師們分為紅隊及白隊對戰，雙方各派出2組選手，包含才藝組與雙人熱舞組，賽況十分激烈，護理師們無不全力迎戰。紅隊的6樓神經外科、整形外科護理師范秀芳在造型氣球上很有一手，在短短時間內變出時下最流行的旅行青蛙造型氣球，更加碼一顆神奇寶貝球試圖收服大家的心。身穿浪漫白色服裝的白隊婦產科護理師賴欣宜，則秀出一曲「中國笛」樂曲，以靜制動來應戰。

紅隊10樓小兒病房的護理師組成「海草甜心」，帶來從中國紅到台灣的海草舞，一頭清爽俐落的短髮與一身帥氣的西裝，捕捉眾人目光；白隊腎臟科護理師組成的「海芋甜心」也不遑多讓，護理師黃于茹與學妹使出渾身解數，展現對舞蹈的熱情與魅力，博得所有人一致好評，最後由紅隊勝出。

不少病患看到熱鬧場面，紛紛在場圍觀，各樓層的護理師有抽空30分鐘跑到大廳為同事加油吶喊，醫院一掃白色巨塔氛圍，成為演唱舞台。羅東博愛醫院院長趙子傑與護理部副院長李吟玲也在場同歡。趙子傑院長表示，護理師是個非常辛苦的行業，不管是病人護理、病人家屬的心理支持、職場同儕上，她們都為我們奉獻良多，也藉由今天的活動讓家屬與病人能夠多了解護理師。

表演者護理師黃于茹表示，儘管工作繁忙，仍在工作外找到了自己的興趣與自信，這樣回到護理工作上，釋放壓力後的她們反而更能調節工作時的緊張節奏，更努力付出護理專業。

6樓神經外科、整形外科護理師范秀芳在造型氣球上很有一手，在短短時間內變出時下最流...
6樓神經外科、整形外科護理師范秀芳在造型氣球上很有一手，在短短時間內變出時下最流行的旅行青蛙造型氣球。記者張芮瑜／攝影
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白隊腎臟科護理師組成的「海芋甜心」也不遑多讓，護理師黃于茹與學妹使出渾身解數，展...
白隊腎臟科護理師組成的「海芋甜心」也不遑多讓，護理師黃于茹與學妹使出渾身解數，展現對舞蹈的熱情與魅力。記者張芮瑜／攝影
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5月12日是「國際護師節」，為了慶祝這特別的節日，宜蘭羅東博愛醫院今天舉辦「護理...
5月12日是「國際護師節」，為了慶祝這特別的節日，宜蘭羅東博愛醫院今天舉辦「護理之星─紅白才藝大賞」，將護理師分成紅白兩隊相互較勁。記者張芮瑜／攝影
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5月12日是「國際護師節」，為了慶祝這特別的節日，宜蘭羅東博愛醫院今天舉辦「護理...
5月12日是「國際護師節」，為了慶祝這特別的節日，宜蘭羅東博愛醫院今天舉辦「護理之星─紅白才藝大賞」，將護理師分成紅白兩隊相互較勁。記者張芮瑜／攝影
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