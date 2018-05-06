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蘇貞昌學網紅吃珍奶雪糕 新竹台東跟風組冰棒連線

2018-05-06 22:24聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天跟上網路打卡熱潮，在Instagram上「學當網紅」，貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參選6名新人組成的「六小福」及轉戰台東市長的台東縣議員洪宗楷馬上跟風，大啖新竹、台東當地冰品並貼上臉書，創造話題行銷在地美食。

國內兩大超商業者，近期不約而同推出獨家販售的珍珠奶茶冰品，在Instagram上引發一波波打卡熱潮，70歲的民進黨新北市長參選人蘇貞昌也不落人後，昨天趁著立夏，在他的IG上貼出拿著珍珠奶茶雪糕的照片，不忘幽默地說「有熱喔！」

蘇貞昌這張有趣的照片，今天被視為新竹市長林智堅班底的「六小福」新竹市議員參選人轉貼，6名參選新人鄭美娟、陳雪慧、賴稟豐、劉康彥、曾文濤、陳建名也一起到新竹市「814大同冰店」吃枝仔冰並合照放上臉書，來個「六小福冰棒連線」。

無獨有偶，將轉戰台東市長選舉的台東縣議員洪宗楷昨天深夜也在臉書轉貼蘇的吃冰照，貼文寫到「聽說最近在流行吃『義美珍珠奶茶雪糕』，看到這則新聞趕快去買台東在地的春一枝冰棒，加入好冰友陣線聯盟。」大啖台東鹿野的手作冰品，還自嘲「半夜吃冰棒、明天早上會不會烙賽…」

「真的沒有事先說好」蘇陣營幕僚說，團隊內有成員發現最近珍奶冰品是網紅熱門話題，嘗試讓蘇真昌也跟上熱潮，在IG貼吃冰照片，沒想到新竹市、台東縣都有參選人跟風，團隊的創意獲得其他縣市參選人的認同，意外也很開心。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參選人組成的「六小福」及轉戰台東市長的議員洪宗楷，也立刻跟風吃冰棒。圖／翻攝自鄭美娟臉書
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參選人組成的「六小福」及轉戰台東市長的議員洪宗楷，也立刻跟風吃冰棒。圖／翻攝自洪宗楷臉書
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參選人組成的「六小福」及轉戰台東市長的議員洪宗楷，也立刻跟風吃冰棒。圖／翻攝自蘇貞昌IG
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨在IG上貼出吃珍珠奶茶雪糕的照片，民進黨新竹市議員參選人組成的「六小福」及轉戰台東市長的議員洪宗楷，也立刻跟風吃冰棒。圖／翻攝自鄭美娟臉書
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