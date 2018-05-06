金門包機直飛花蓮之旅 6月20日首航

2018-05-06 14:54 中央社 金門縣6日電



金門包機直飛花蓮之旅確定成行。金門縣政府今天表示，金門縣旅行公會集結12家旅行社正式組成PAK團，與遠東航空合作，將於6月20到22日辦理金門包機首航花蓮3天2夜之旅。

縣政府觀光處發布新聞稿表示，花蓮強震重創當地觀光產業，金門縣議員周子傑在臨時會中，以臨時動議方式提案「建請縣府推動金門花蓮直航雙向包機旅遊，互送客源帶動國旅市場，促進兩地觀光發展」，獲得議長洪麗萍、議員唐麗輝、洪鴻斌等人連署支持。

觀光處立即與相關單位規劃研商，並由金門縣旅行公會策動航空公司、花蓮地區觀光業者共同推動雙向包機旅遊活動，盼加強拓展金門旅遊客源，將金門觀光發展的觸角延伸到花蓮。

觀光處處長陳美齡表示，包機直航雙向送客，不但能促進兩地觀光發展，更可大幅降低金門鄉親赴花蓮遊玩的成本，提供更實惠的旅遊選擇，中長程則可朝與大陸旅遊合作推廣花東遊程，結合花東旅遊資源拓展陸客市場，建構金門對外更多元旅遊交通航線。

負責承辦這次首航包機業務的旅行公會PAK小組表示，近年來台灣包機直飛出國旅遊熱絡，花蓮擁有許多知名景點如太魯閣國家公園、七星潭、林田山林場等，期望透過這次首航包機活動，串聯兩地觀光發展。

觀光處說，這次金門花蓮雙向包機首航，預計採用165人座的機型，6月20到22日安排3天2夜行程，除了集結金門鄉親一起到花蓮踏青，也將從花蓮載送一架次的旅客到金門旅遊，達到雙向觀光經濟效益。

包機直航赴花蓮旅遊由PAK小組規劃推出每人旅費新台幣7999元，3天2夜行程安排許多知名景點，如林田山林場、立川漁場、布洛灣台地、天祥、白楊步道、七星潭風景區等，住宿則挑選花蓮福容大飯店。

相關行程及訂位資訊請洽PAK團旅行社：長伶、金馬、金環球、三泰、淘寶國際、巨陽、華府、育昇、九曜、華盈、安全和金東林旅行社。