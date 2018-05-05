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基隆明德國中宿舍群 列暫定古蹟

2018-05-05 22:50中央社 基隆市5日電

基隆市明德國宿舍群「明德山莊」有一甲子屋齡，校方日前收回一戶宿舍並拆除部分牆面打算作為社團上課空間，遭指控破壞文資。基隆市文化局表示，已將宿舍群列為暫定古蹟

文化局表示，4月26日接獲民眾舉報，明德國中宿舍群內有施工情形，隔天上午即派員前往會勘，除請校方及教育處停止所有工程外，並依文化資產保存法列冊追蹤，同時啟動暫定古蹟相關作業程序。

文化局指出，經5月3日召開暫定古蹟訪查及會議後，決議將明德國中宿舍群列為暫定古蹟，市府將依法於暫定古蹟6個月期限內完成文資價值評估相關文件，並提送召開文化資產審議會。

明德國中聲明指出，宿舍群原為基隆市立一中職務宿舍，民國96年市府以新台幣7500萬價購後撥付學校使用。現住戶已於價購前經市府協調領取搬遷補償，並承諾撥付學校後如需使用則無償遷出。

校方表示，住戶在價購後至今10年來未向市府繳納任何使用金，實屬不當得利，並有違法改建、增建，實屬不公不義。學校已於2月發文要求住戶，如需繼續使用務必依基隆市宿舍管理辦法補正借用程序，但至今無人申請。

校方表示，尊重文化資產審議委員會決議，將依相關法令加以整理利用，也不排除與任何團體合作發展適合國中生教育課程，但不樂見任何團體打私人目的不經借用非法入侵及收費使用。

校方指出，學校確有校地不足需求，不排除繳回土地，再另行向市府申請其他適當區域作為校地，以滿足學生學習需要。

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