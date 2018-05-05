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輕揚琴音撫慰震後破碎心靈 百名樂手齊聚雲門翠堤

2018-05-05 18:51聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

雲門翠堤大樓在今年2月強震中傾倒，居民傷亡慘重，目前被夷平為停車場。花蓮家扶中心今天邀請學校樂隊、民間樂團至倒塌的雲門翠堤大樓原地址演奏，現場餘音裊裊，盼能用音樂撫平花蓮居民傷痛，邁向嶄新未來。

花蓮家扶中心今天舉辦《1000把大提琴的合奏》音樂會，《1000把大提琴的合奏》取名靈感來自日本女作家伊勢英子在阪神大地震後參加音樂會得到撫慰所寫的繪本故事，書中以天空、樹林、潺潺流水等大自然元素紀念罹難者，書中裡的音樂會由1000名大提琴手的演奏配合大自然寧靜氣息，道出罹難者被撫平傷痛後的雲淡風輕。

「我們需要抽離雲門翠堤大樓曾經的舊記憶，從今天開始為這個空間寫上新故事」，花蓮家扶中心社工督導王芯婷說道。

王芯婷指出，這次花費約25萬舉辦音樂會，以大提琴、小提琴與薩克斯風為主要表演。她表示，受震災影響的孩童如果需要輔導，可向家扶中心提出申請做諮商輔導，目前已有4名孩童申請，家扶中心會到校服務協助走出陰影。

孩好書屋負責人江珮瑾表示，這次義演樂手近百人，由花蓮故事協會WASSA sogood鼓舞樂團、慈濟大學弦樂社與東華附小弦樂團、聲根室內樂團、曼波魚爵士樂團演出，以「千風之歌」、「送你這對翅膀」作為壓軸曲目。江珮瑾說，盼能用音樂帶給花蓮居民正向信念。

雲門翠堤大樓主委林葳表示，希望透過這場音樂會讓罹難者的靈魂安息，罹難者家屬必需走出哀傷，邁進嶄新生活。

雲門翠堤大樓倒塌前約有20多年歷史，花蓮居民或許曾每天經過，或許對這塊空間有濃厚感情，如今忽然消失，對花蓮居民的記憶產生不小衝擊。

花蓮家扶中心與孩好書屋等獨立書店今天在倒塌的雲門翠堤大樓原地址發起《1000把大提琴的合奏》音樂會，現場有手作區供民眾DIY製作療癒小物，另有主題書展「在斷層上閱讀－療癒花蓮」供閱讀。

雲門翠堤大樓主委林葳樂見《1000把大提琴的合奏》故事音樂會的舉行，盼受難者家屬...
雲門翠堤大樓主委林葳樂見《1000把大提琴的合奏》故事音樂會的舉行，盼受難者家屬能盡快走出傷痛。記者蔡翼謙／攝影
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花蓮家扶中心與孩好書屋、時光二手書店、雨樵懶人書店、練習曲書店、七公里的幸福街坊...
花蓮家扶中心與孩好書屋、時光二手書店、雨樵懶人書店、練習曲書店、七公里的幸福街坊共同主辦《1000把大提琴的合奏》故事音樂會。記者蔡翼謙／攝影
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《1000把大提琴的合奏》故事音樂會在雲門翠堤大樓原址舉行。記者蔡翼謙／攝影
《1000把大提琴的合奏》故事音樂會在雲門翠堤大樓原址舉行。記者蔡翼謙／攝影
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雲門翠堤大樓音樂會
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