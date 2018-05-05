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花蓮雲翠大樓原址 音樂合奏療癒人心

2018-05-05 22:44中央社 花蓮縣5日電

「就算每個人的故事不一樣，一旦情感相通，那共同的歌就會乘著風，傳送給人們。」有感花蓮大地震的傷痛，在一群藝文工作者號召下，今天在雲翠大樓原址以音樂演出療癒人心。

靈感來自日本繪本創作者伊勢英子將參與1995年神戶大地震後賑災演奏會的經驗寫成「1000把大提琴的合奏」繪本，書中描寫神戶災後的民眾如何用音樂進行心靈重建，同時植下25萬棵以上的樹，再造城市風景。

活動發起人之一的「孩好書屋」女主人江佩瑾說，經常帶著孩子在雲門翠堤大樓附近散步，有一次碰到受災戶閒聊說，大樓倒塌現址晚上漆黑，覺得害怕，於是仿日本音樂活動讓空間記憶轉化。

她說，包括慈濟大學弦樂社、東華附小弦樂團、聲根室內樂團等7、8團體100多人，今晚在雲翠大樓原址演出。以閱讀、朗誦與音樂會的方式呈現，雖然無法募集1000把大提琴，但合辦單位和眾多團體、個人自發性響應的心意卻是一致的，希望為花蓮加油。

音樂會以全體合奏「千風之歌」、「送你這對翅膀」二首曲目壓軸，希望災後每個受創的心靈得到撫慰、轉化空間的記憶與氛圍，迎向美好明天。

受災戶代表林葳說，出借此地空間舉辦活動，閱讀、音樂都能療癒人心，不論是否受災居民都能因而獲得撫慰，罹難的同胞靈魂得到安息。

活動現場設有DIY手作區、閱讀區等攤位，可陪伴民眾製作療癒小物，同時規劃「在斷層上閱讀-療癒花蓮」主題書展，及一般圖書供民眾閱讀；合辦之一的花蓮家扶中心提供地震心理創傷輔導諮詢服務，並發送療癒繪本讓親子共讀。

花蓮0206大地震，造成雲翠大樓等4棟大樓倒塌，共造成17死、282人輕重傷，其中雲翠大樓傷亡最為嚴重，罹難者中，有14人被活埋。

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