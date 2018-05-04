花蓮地震險投保偏低 陳明仁：政府應協助

2018-05-04 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



花蓮地震頻繁，但據財團法人住宅地震保險基金統計發現，全國的住宅地震基本保險投保率34.1%，但花蓮卻僅有27.7%，形成地震較多的地區反而投保率偏低的現象。基金董事長陳明仁因而呼籲，政府應出面協助，讓花蓮以及偏遠地區居民都能同樣受到地震基本保險的保護。

陳明仁說，住宅地震基本保險是政府在九二一地震後，參考日本制度推動的政策性住宅地震保險制度，不管民眾的住宅是新是舊，只要年付1350元保費，當地震發生造成被保險房屋全倒時，就可以獲得最高理賠總額170萬元的理賠，倍數高達1260倍。

他說，這項政策是由政府當靠山，讓民眾在遇到天災時得到的保障，目前保單主要來自仍有貸款的房屋，反而是在偏遠地區的老舊房屋較未受到保護。

陳明仁說，若是政府能協助花蓮以及其他投保率偏低地區民眾投保，主動替民眾支付1350元裡的1千元，民眾另自付350元，就可以讓民眾因為保了地震險而得到保障；民眾也會因為這項保險提高關於地震的災害意識，降低地震造成的損失，這是政府應該做的。