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花蓮地震險投保偏低 陳明仁：政府應協助

2018-05-04 23:01聯合報 記者黃寅╱即時報導

花蓮地震頻繁，但據財團法人住宅地震保險基金統計發現，全國的住宅地震基本保險投保率34.1%，但花蓮卻僅有27.7%，形成地震較多的地區反而投保率偏低的現象。基金董事長陳明仁因而呼籲，政府應出面協助，讓花蓮以及偏遠地區居民都能同樣受到地震基本保險的保護。

陳明仁說，住宅地震基本保險是政府在九二一地震後，參考日本制度推動的政策性住宅地震保險制度，不管民眾的住宅是新是舊，只要年付1350元保費，當地震發生造成被保險房屋全倒時，就可以獲得最高理賠總額170萬元的理賠，倍數高達1260倍。

他說，這項政策是由政府當靠山，讓民眾在遇到天災時得到的保障，目前保單主要來自仍有貸款的房屋，反而是在偏遠地區的老舊房屋較未受到保護。

陳明仁說，若是政府能協助花蓮以及其他投保率偏低地區民眾投保，主動替民眾支付1350元裡的1千元，民眾另自付350元，就可以讓民眾因為保了地震險而得到保障；民眾也會因為這項保險提高關於地震的災害意識，降低地震造成的損失，這是政府應該做的。

當然若民眾有意願投保，也可以自行接洽任一產險公司，產險公司都會受理，不得拒絕，或以0800580921免付費電話與財團法人住宅地震保險基金接洽。

財團法人住宅地震保險基金董事長陳明仁呼籲，政府應協助花蓮以及偏遠地區居民都能同樣...
財團法人住宅地震保險基金董事長陳明仁呼籲，政府應協助花蓮以及偏遠地區居民都能同樣受到地震基本保險的保護。記者黃寅／攝影
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