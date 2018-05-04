每天放潔牙歌還有學長教 基隆仁愛國小連3年潔牙冠軍

2018-05-04 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市國小幼兒園暨特教學生潔牙觀摩活動及比賽，今天在成功國小登場，有23所學校、500多名師生參加，仁愛國小連3年拿到甲組（一般學校）冠軍、中華國小奪得乙組冠軍，兩校將代表基隆參加全國賽。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉醫師表示，牙醫師公會持續推廣口腔保健，教導學生、老師家長和照護者如何自己潔牙，以及幫忙刷牙。也配合政府的口腔保健政策，推廣6歲以下兒童全口塗氟每半年1次，有身障手冊的孩童，更可每3個月到醫療院所塗氟到12歲，歡迎家長能多加利用。

基隆市牙醫師公會口衛組主委林建宏醫師說，仁愛國小校長和主任，老師們都很支持，也很協助，會連3年奪冠有撇步，比如校護會入班教刷牙，中高年級有潔牙種子班，由校牙醫和校護一同教潔牙，每天中午午餐後，校園播放潔牙歌，還有潔牙隊學長會協助學弟妹潔牙教學。