白鼻心養8年被查獲 動保所責付主人繼續飼養至終老

2018-05-03 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市胡姓男子8年前在碇內夜市，經夜市擺攤販售寵物之吳姓友人贈送1隻白鼻心要給他食用，但胡男喜愛飼養動物，常撿拾流浪犬貓飼養，並沒有宰殺食用，反而把白鼻心當作寵物飼養迄今。8年來一直飼養在門外屋梁上，可自由活動。動保所看其互動如同一家人般，雖沒入白鼻心，但責付他保管，飼養至終老。

基隆動保所表示，民眾在市府市政信箱提出檢舉，動保所今天上午市警察局、第三分局及碇內派出所員警到場執行野生動物保育聯合查緝，現場查獲胡男違法飼養保育類野生動物白鼻心1隻，另飼養3犬、1貓。

胡男表示，因不知白鼻心為農委會公告之第三級保育類野生動物不能持有、飼養、展示，才會一直養到現在，8年來一直飼養在門外屋樑上，可自由活動，已經像一家人般。

動保員觀察胡男及家人與白鼻心互動親密，認定應僅單純飼養保育類野生動物，無意圖販賣之情事，依違反野生動物保育法處行政罰鍰1萬元並沒入白鼻心。

所長陳瑞濱說，因白鼻心已經人為長期飼養，無法回歸野外環境，動保所為顧及動物福利將採責付胡先生保管，繼續飼養至終老，動保所將白鼻心植入晶片列管，後續將不定期查訪。

動保所表示，依野生動物保育法第16條第1項「保育類野生動物，除本法或其他法令另有規定外，不得騷擾、虐待、獵捕宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖」、第35條第1項「保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示」。

另，行政院農業委員會98年9月公告「非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示之保育類野生動物及其產製品之種類」，白鼻心屬公告範圍之第三級保育類野生動物。

動保所提醒民眾勿購買、飼養保育類動物，沒有購買就沒有非法捕抓，民眾如發現非法飼養、買賣保育類動物，可立即打1999市民熱線檢舉，全民一起保育。