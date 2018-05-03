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基隆議員實勘土資場 自稱股東男子：「資料做好看的」

2018-05-03 12:04聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭解後續處置事宜，但卻遇有自稱土資場黃姓股東到場爆料，指土資場的水保、防災設施都是做「好看的」，他陳情多次但未獲重視。議會將於下午的檢討報告進一步釐清，但場方水保技師則駁斥爆料，指一切都依規定及計劃辦理。

市府都市發展處長徐燕興表示，3月31日接獲民眾通報，立即到現場瞭解崩塌情況及處理情形，根據水保技師研判是原先的排水涵管設施，受擠壓後接頭脫管，導致該區域土方含水量過大，造成已回填的土石鬆軟以致產生崩塌現象，崩塌地點均位於場區水土保持區域範圍內，無人傷亡或機具受損，目前已施作臨時防災設施。

簡報時，自稱土資場黃姓股東到場爆料說，土資場的水保、防災設施都是做好看的，無法抵擋真正的風災，議員接下陳情書，希望他進一步說明清楚，將於下午的檢討報告進一步釐清。

市府工務處另報告，月眉路常有重車出入，道路坑洞多，民眾抱怨坑坑洞洞不平場，因自民國96年起由月眉土資場廠商認養，會加強監督力道，要求廠商儘速進行維護。每年維養費用約5、600萬元，業者有繳1000萬元保證金，不足部分會從保證金扣除，今年截至目前，巡查通知改善6次，通報坑洞地點共44處。

土資場水土保持計劃監造技賴世屏說，土石因雨崩落情況4天就改善完畢，並不是土石流，只是單純土石崩下來，已改善完畢。另，針對爆料指稱情事，他說，土資場水保都是依規定及計劃施作辦理，市府每3個月也會來查一次，並沒有所指情況，指控並不明確且與事實不符。

今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭...
今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭解後續處置事宜，但卻遇有土資場黃姓股東到場爆料。記者游明煌／攝影
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今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭...
今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭解後續處置事宜。記者游明煌／攝影
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今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭解後續處置事宜。記者游明煌／攝影
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今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭...
今年3月29日，基隆市月眉路一家土資場因雨發生土石崩塌，市議會今天市政考察前往瞭解後續處置事宜。記者游明煌／攝影
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崩塌考察

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