親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

多明尼加與我斷交 軍校交換生怒：台灣是第二故鄉

初選終於贏了！ 丁守中練功24年 只因這4人

搶賞花商機 宜縣府將移植千株黃花風鈴木進南澳

2018-05-03 08:16聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

「要開發南澳，除了觀光還是觀光！」宜蘭代理縣長陳金德昨天一早赴宜蘭南澳植樹，還帶來大禮，他認為南澳氣候與中南部相似，適合以黃花風鈴木妝點，昨天種下第一棵，10月後還有千棵移植，希望10年後能將南澳染成金黃小城，吸引遊客。

黃花風鈴木因花色鮮黃艷麗，一向讓喜愛花景的追花族趨之若鶩，原本是中南美洲的熱帶地區開花中型喬木，1967年引進台灣種植，在中南部廣泛流行，每年2底至3月初是盛開季節。

宜蘭縣南澳鄉與宜蘭其他地區相比少雨又溫暖，氣候接近中南部，陳金德昨天赴南澳綜合運動場前空地，與南澳鄉長薛秋花種下第一株黃花風鈴木，空地被群山環抱，鄰近山腰上還有一座長階梯和日式神社，未來燦爛的黃花風鈴木將沿途種植，5年後將茁壯，10年後將繽紛一片。

「大南澳地區生活非常辛苦，因為交通不便加上大部分土地都是國有，沒辦法買賣貸款，原鄉部分也是保留地，使用上非常困難。」陳金德說，因此要發展南澳，除了觀光還是觀光，水清、氣候溫暖，是老天爺給大南澳地區的恩賜。

未來宜蘭縣政魯將逐步建立全縣地方樹景，打造都市森林景觀及花園風格鄉鎮，帶動地方經濟，第一站就是南噢。陳金德表示，多年前日方曾贈與宜蘭千株黃花風鈴木，現已開始斷根處理，10月時將移植到南澳，希望未來5年、10年能愈種愈多，屆時整個大南澳將蛻變成為金黃山城，如日本追櫻一般吸引賞花客前來。

宜蘭縣代理縣長陳金德(中)與南澳鄉長薛秋花(右)、宜蘭縣議員陳孝仁(左)一同種下...
宜蘭縣代理縣長陳金德(中)與南澳鄉長薛秋花(右)、宜蘭縣議員陳孝仁(左)一同種下黃花風鈴木。記者張芮瑜／攝影
分享
宜蘭縣代理縣長陳金德(中)與南澳鄉長薛秋花(右)、宜蘭縣議員陳孝仁(左)一同種下...
宜蘭縣代理縣長陳金德(中)與南澳鄉長薛秋花(右)、宜蘭縣議員陳孝仁(左)一同種下黃花風鈴木。記者張芮瑜／攝影
分享

南澳風鈴木陳金德

相關新聞

台東TT-Volunteer 善心結合科技 志工服務不受限

2018-05-03 00:31

影╱化療不放棄作畫 癌患畫展傳遞希望

2018-05-03 00:28

比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55

影／救救掉漆的幾米廣場 流黑眼淚的人偶補妝美回來了

2018-05-02 15:02

基隆暖暖賞桐花秘境好美 暖壽山步道如鋪白色花毯

2018-05-02 14:53

沙丘園區遊客離地10多公尺屋緣 懸空雙腳拍照

2018-05-02 13:40

影╱老鼠咬錢來！首次雙贏彩頭獎開基隆 老闆見2老鼠

2018-05-02 11:25

模板工保母 幫罹癌原民省500萬

2018-05-01 23:39

基隆公幼增241名額 周六登記

2018-05-01 23:33

公設保留地停擺 宜蘭擬還地於民

2018-05-01 23:26

小小航海王 揚帆石垣島

2018-05-01 23:18

「台灣族群與環境正義先行者」 紀駿傑病逝 東華追思

2018-05-01 23:17

基隆輕軌到南港停14站只要25.5分鐘 交旅處長：這是真的

2018-05-01 19:44
看更多

熱門文章

台南老屋旅店元老吹熄燈號 「佳佳西市場旅店」6月歇業

2018-05-02 18:24

千呼萬喚始出來 苗縣雙軌提升急重症醫療露曙光

2018-05-02 17:16

影╱老鼠咬錢來！首次雙贏彩頭獎開基隆 老闆見2老鼠

2018-05-02 11:25

砸80萬鋪新路剛做好又要挖 居民怒斥「莊孝維」

2018-05-02 09:25

大白天驚見「幽浮群」？清境遊客驚呼不斷忙拍照

2018-05-02 19:18

西濱快大安段通車一月 居民怨問題一籮筐

2018-05-02 22:44

故宮南院BOT廠商樺舍商旅嘉義館 8月面臨關門

2018-05-02 17:27

萬大線納前瞻 朱立倫苦喊一年不如三綠委一席話？

2018-05-02 13:38

廢棄眷村不是垃圾場！東港里長揪出亂倒垃圾業者

2018-05-02 11:58

新竹市小旅行 消波塊變魚鱗天梯爆紅

2018-05-02 18:22

背景不夠硬的先拆？ 墾管處拆墾丁里長違建

2018-05-02 19:45

交通部宣布：萬大線二期計畫納入前瞻軌道計畫

2018-05-02 11:59

金門第18家小7門市開幕 首日擠滿購物民眾

2018-05-02 20:33

下屆台南議員選情丕變 又有老將傳將放棄連任

2018-05-02 20:59

小心！ 台南首座「野狗出沒」公路標示將在這

2018-05-02 23:28

基隆暖暖賞桐花秘境好美 暖壽山步道如鋪白色花毯

2018-05-02 14:53

嘉義版陳樹菊 88歲​城隍志工行善逾千餘萬元

2018-05-02 10:36

比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55

東港鎮第一大里破萬人 學區國小附設公托將動工

2018-05-02 18:58

單親阿祖獨自撫養曾孫 為省錢不敢美髮

2018-05-02 13:13

沙丘園區遊客離地10多公尺屋緣 懸空雙腳拍照

2018-05-02 13:40

快見底了…澎湖水庫拉警報 花火節備戰

2018-05-02 23:51

台灣大道禁左轉解塞車無效？市民：惠中路塞飽塞滿

2018-05-02 17:12

空拍機找到金山磺溪變乳白元凶 原來溫泉回收槽破底

2018-05-02 16:21

艱苦人討生活不易 彰化縣議員要求交通罰單少開

2018-05-02 20:51

水表損壞推算水費 苗栗市圖水費竟比漏水還高

2018-05-02 13:38

重度急救責任醫院可以期待 但苗栗縣準備好了嗎？

2018-05-02 20:19

印尼僑領黃進益辭世 金大將組團赴海外參加告別式

2018-05-02 17:44

捷運民生汐止線何時建？新北議員批：「柯P讓人失望」

2018-05-02 15:11

影╱24小時足體養生會館進駐竹南 招待社區模範媽媽體驗

2018-05-02 21:23

台南「爾來了」名廟還有6扇名門待修復

2018-05-02 13:41

竹崎第一市場養蚊子！嘉縣議員建議活化成美食街

2018-05-02 21:01

喜事變衰事！中市銀質獎 志工還沒領獎就骨折送醫

2018-05-02 12:18

買魚送洋蔥 北部基隆區漁會聲援南部農友幫促銷

2018-05-02 11:46

可怕「蟻災」將再起 國姓公所廣發上萬份餌劑備戰

2018-05-02 18:57

台灣大道禁左轉措施…塞車反向 惠中路塞爆

2018-05-03 00:07

烏來環山路整治完成 信賢福山部落不再成孤島

2018-05-03 08:11

這間便利商店超歡樂 說故事活動場場秒殺

2018-05-02 15:40

影／救救掉漆的幾米廣場 流黑眼淚的人偶補妝美回來了

2018-05-02 15:02

只能喝水溝水 苗議員籲改善山區簡易自來水缺水窘境

2018-05-02 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top