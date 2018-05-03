搶賞花商機 宜縣府將移植千株黃花風鈴木進南澳

2018-05-03 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



「要開發南澳，除了觀光還是觀光！」宜蘭代理縣長陳金德昨天一早赴宜蘭南澳植樹，還帶來大禮，他認為南澳氣候與中南部相似，適合以黃花風鈴木妝點，昨天種下第一棵，10月後還有千棵移植，希望10年後能將南澳染成金黃小城，吸引遊客。

黃花風鈴木因花色鮮黃艷麗，一向讓喜愛花景的追花族趨之若鶩，原本是中南美洲的熱帶地區開花中型喬木，1967年引進台灣種植，在中南部廣泛流行，每年2底至3月初是盛開季節。

宜蘭縣南澳鄉與宜蘭其他地區相比少雨又溫暖，氣候接近中南部，陳金德昨天赴南澳綜合運動場前空地，與南澳鄉長薛秋花種下第一株黃花風鈴木，空地被群山環抱，鄰近山腰上還有一座長階梯和日式神社，未來燦爛的黃花風鈴木將沿途種植，5年後將茁壯，10年後將繽紛一片。

「大南澳地區生活非常辛苦，因為交通不便加上大部分土地都是國有，沒辦法買賣貸款，原鄉部分也是保留地，使用上非常困難。」陳金德說，因此要發展南澳，除了觀光還是觀光，水清、氣候溫暖，是老天爺給大南澳地區的恩賜。