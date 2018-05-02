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比照高速公路休息站？台東南迴公路建構「南迴休息區」

2018-05-02 18:55聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣政府取得中央前瞻基礎建設「城鎮之心」計畫，將以1.8億元建構「南迴休憩區」...
台東縣政府取得中央前瞻基礎建設「城鎮之心」計畫，將以1.8億元建構「南迴休憩區」，提供南迴公路往來車輛休息服務。圖／報系資料照
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台東縣政府取得中央前瞻基礎建設「城鎮之心」計畫，將以1.8億元建構南迴公路「南迴休憩區」，今天下午舉辦營運招商說明會，吸引包括南仁湖、4大超商及在地業者參與。台東縣長黃健庭期望業者共同帶動南迴沿線經濟發展，創造就業機會與文化傳承工作，整個興建工程預計109年完工。

台東南迴線過去相較於台東縣其他地區發展相對來說比較弱，南迴公路拓寬改善、截彎取直工程，預計109年全線通車，將為南迴地區帶入大量遊客，為了積極改善現況，台東縣政府跨局處單位積極將在南迴線辦理的醫療、交通建設、文化、產業及環境整理改造等工作，其中，城鎮之心計畫的「南迴休憩區」就是一項。今天特舉辦營運招商說明會，由縣長黃健庭主持，包括南仁湖、4大超商及在地業者共30家參與。

黃健庭表示，南迴休憩區預計與南迴道路拓寬工程同於109年度完工，企盼透過提升道路品質、城鎮之心工程及公共服務據點整備，尋找優質的企業夥伴，希望讓南迴沿線能有一座大型的中途休憩場所，不僅能欣賞海岸風光及人文薈萃，順道採買地方特色農漁牧產品，以增強在地消費經濟，提高農產品達銷售，同時創造就業機會，吸引鮭魚返鄉，解決城鎮機能萎縮與老化的危機。

台東縣政府財經處表示，南迴休憩區基地位於大武漁港南側，停車場可供14台大型遊覽車、200台小客車及80台機踏車停車使用，並預計興建3033平方公尺的2層樓建物，可提供營運面積約2674平方公尺，計有生活賣場、物產展售中心、景觀餐廳、海景咖啡廳、戶外座椅區、海景瞭望台及公共廁所等設施；今年8月辦理工程招標，109年3月完工。

「南迴休憩區」基地將建在大武漁港南側，計有生活賣場、物產展售中心、景觀餐廳、海景...
「南迴休憩區」基地將建在大武漁港南側，計有生活賣場、物產展售中心、景觀餐廳、海景咖啡廳、戶外座椅區、海景瞭望台及公共廁所等設施，預計109年3月完工。 記者尤聰光／翻攝
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台東黃健庭南迴線

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