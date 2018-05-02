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購屋查地政資料很實用 基市府建置GIS系統上線

2018-05-02 12:28聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市政府地政處規劃建置「基隆市全方位GIS系統」5月起正式上線，其中的「便民服務版」，提供市民朋友購屋移居的參考，也可查找各項地政資訊，歡迎大家多加利用。

目前「基隆市全方位GIS系統」已蒐集與基隆市相關圖資，包括地政類、正射影像類、使用分區類、水土保持類、消防類等計10類，共27個圖層（地籍圖、都市及非都市使用分區圖、地形圖、土石流潛勢溪流、核子災害、海嘯災害、淹水災害等），其中又以土地資訊（地籍圖）、使用分區、土石流潛勢溪流及災害潛勢區與民眾最是息息相關。

「基隆市全方位GIS系統」便民服務版」已於5月1日起正式啟用，系統提供免費地籍圖資，可由門牌定位查詢土地資訊、實價登錄查詢及趨勢分析，並利用豐富的圖資（台灣通用電子地圖、開放街圖等）及Google街景服務，了解週遭環境與生活機能。

一般市民可使用的「便民服務版」，是以地圖式的網頁提供簡便直覺的操作方式，民眾除了使用電腦上網外，也可透過手機、平板裝置上網操作，畫面會隨螢幕大小自動縮放完整呈現內容，不管是專業人士或一般民眾都能輕易操作查找資訊。

副市長林永發說，對於有意購屋移居的民眾，「基隆市全方位GIS系統」的資訊是非常好的參考，另外也提供本市合法地政士、不動產經紀業者資訊查詢，歡迎大家多加利用。系統網址：https://landgis.klcg.gov.tw， 依指示操作即可，手機、電腦都可使用。

基隆市政府地政處副處長梁美秀表示，市長林右昌認為現在是數位治理的時代，強調大數據，豐富的資訊有助於行政決策，圖資整合是城市治理的重要基礎，基隆市政府地政處自去年規劃建置「基隆市全方位GIS系統」，分為「公務版」、「外業版」與「便民服務版」等3種，後續將持續強化系統功能與服務。

梁美秀指出，「公務版」提供了公有土地歸戶、宗地摘錄、坡度分析、影像比對、專屬圖層及雲端硬碟等功能，便利同仁或長官作為決策之參考；「外業版」提供同仁於外業會勘時，可即時查詢土地相關資訊，並可將現場拍攝之照片與紀錄上傳至公務版，作為後續應用與管理。

基隆市政府地政處規劃建置「基隆市全方位GIS系統」5月起正式上線，其中的「便民服...
基隆市政府地政處規劃建置「基隆市全方位GIS系統」5月起正式上線，其中的「便民服務版」，提供市民朋友購屋移居的參考，也可查找各項地政資訊，歡迎大家多加利用。記者游明煌／攝影
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基隆市政府地政處規劃建置「基隆市全方位GIS系統」5月起正式上線，其中的「便民服...
基隆市政府地政處規劃建置「基隆市全方位GIS系統」5月起正式上線，其中的「便民服務版」，提供市民朋友購屋移居的參考，也可查找各項地政資訊，歡迎大家多加利用。記者游明煌／攝影
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