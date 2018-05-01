基隆嶼拚7月底開放 500志工將先淸海漂垃圾

2018-05-01 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆嶼預計7月底開放，市府將號召500志工淨灘。圖/基隆市政府提供 分享 facebook 封閉多年的基隆嶼，碼頭修復工程正加緊趕工，拚7月底完工開放。基隆市府將號召500環保志工，本月12日先登島淨灘，清除大量堆積的海漂垃圾。

iSeaKeelung珍愛海洋、魚樂基隆活動今年將在12日號召512位環保志工齊聚基隆嶼進行淨灘以及放流魚苗，副市長林永發今與市府產業發展處副處長鄭永陽在記者會中說明，呼籲民眾一起保育海洋資源。

鄭永洋表示，iSeaKeelung珍愛海洋、魚樂基隆活動已邁向第七年，今年特別選擇在潮境保育區成立2周年的5月12日舉行。有別於往年僅遶島放流魚苗，今年更號召512位環保志工齊聚基隆嶼舉行淨灘行動，希望能讓即將重新開放的基隆嶼回復美麗風貌。

他說，每年的iSeaKeelung基隆嶼魚苗放流活動，都有超過40艘娛樂漁船、帆船等各式船艇義務支援搭載魚苗和民眾參與活動，今年規劃放流3000尾黑毛魚苗，在日前落幕的基隆嶼磯釣活動，很多釣友都反映說魚的數量跟種類都變多，可見市府的保育已經有顯著成效。

林永發指出，由於基隆嶼碼頭修復工程還在進行當中，加上淨灘地點是在礫石區，考量活動安全及淨灘效率，這次淨灘活動將邀請國立海洋科技博物館、海洋大學、水產試驗所以及具有經驗的非營利組織如海湧工作室共同參與，暫不開放一般民眾報名。

鄭永洋表示，基隆嶼景色宜人，擁有豐富生態及漁業資源，素有「台灣龍珠」之美譽，希望全民總動員齊心維護及改善棲地環境，並呼籲民眾能源頭減塑，使基隆得天獨厚的海洋環境與資源能永續利用。