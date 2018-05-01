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守寡婦育5子 大兒癱床10年、二兒身心障礙、女兒過繼…

2018-05-01 15:51聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

鳳林派出所所長陳添丁至家中慰問張婦。記者蔡翼謙／翻攝
鳳林派出所所長陳添丁至家中慰問張婦。記者蔡翼謙／翻攝
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花蓮張姓老婦守寡36年獨自照顧4個兒子，大兒為植物人、二兒患有身心障礙、三兒打零工收入不穩，么兒長期洗腎。4月20日大兒突然吐血，疑遭感染送加護病房觀察，這兩天有望轉普通病房。母親節將至，張婦希望大兒病情好轉，就是給自己最棒的母親節禮物。

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村74歲張婦育有4兒1女，女兒已過繼，大兒癱瘓在床已10年，張婦晝夜寒暑都睡客廳木椅照顧大兒，幫他翻身、餵奶、抽痰、拍背、換尿布；二兒身障長住社福機構、三兒在桃園做木工但收入不穩、么兒一個禮拜洗腎三次，一家五口三餐不繼，靠低收入戶、老人津貼補助餬口。

鳳林分局長王國峯得知張婦大兒病況，立即通知鳳林派出所所長陳添丁、警務佐柯千惠轉介善心人士慰問金、2大袋尿布給張婦。

鳳林分局舞鶴派出所表示，2015年底做家戶訪查時在張婦家聞到腐肉惡臭味，原以為屍臭味，細看才知是癱兒因天氣炎熱、長期臥床褥瘡，皮慮潰爛散發的異味，當下商請鳳林警友會幫忙裝冷氣。

鳳林警分局警務佐柯千惠指出，張婦大兒因腦膜炎成植物人，善心人士與員警2年半內已補助15大箱尿布、電費5萬3千元，讓張婦在照料上無後顧之憂。

張婦為鳳林分局長期照護對象，但她從不知協助員警的姓名，每次看見員警就感激的叫「警察先生」、「警察小姐」，在加護病房外看到員警前來慰問，更激動流淚表示感謝。母親節將至，張婦與么兒仍守在醫院盼大兒病情好轉。

鳳林派出所所長陳添丁至醫院慰問張婦。記者蔡翼謙／翻攝
鳳林派出所所長陳添丁至醫院慰問張婦。記者蔡翼謙／翻攝
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母親節警察植物人

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