護樹團體繫黃絲帶為黑板樹請命 宜縣府移樹喊停

2018-04-30 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政府計畫移走運動公園400多棵黑板樹引發爭議愈滾愈大，今上午宜蘭社大護樹團體為繫黃絲帶，高呼「為大樹請命」。縣府稍早研議決定暫緩移樹，近日將召開論壇，聆聽各界更多聲音。

宜蘭縣政府上月決定移走宜蘭運動公園400多株黑板樹，這些大樹是已故前縣長陳定南任內所栽種，已30幾年陪伴很多人成長美好記憶。縣府突然以易斷、臭味及有毒，最近花1千萬元招標，要移走這些樹，引起爭議。

繼前環保局長陳登欽日前在臉書請命，不解這些樹30幾年來沒被嫌過，怎變成有問題？指縣府「蠻幹」。社大護樹團體今天也跳出來，高喊「留下黒板樹」，駁斥縣政府移走黑板樹的6大理由，請縣府不要扯斷宜蘭人與這些樹30年來的情感。

護樹團體以社區大學成員為主，質疑縣府「要移黑板木的理由說得通嗎？」列出6點理由，呂姓生態專家一一駁斥。

第一，縣府說黑板木開花時有臭味？是的。黑板樹開花有一點味道，有人覺得沒什麼，運動公園的黑板樹長得高，地勢空曠、空氣流通，不會有刺鼻味，長年運動者也沒人難以忍受；反倒是一旁的福木，因其果實成熟掉落腐敗，飄出瓦斯味或死屍味常遭抱怨，何不移除？

第二縣府說黑板木是外來種？是的，運動公園裡的外來種可多了，阿勃勒、大花紫薇都是外來種，且因淺根，颱風來就倒，讓人讚美的落羽松更是外來種，何不移除？

第三縣府說黑板木容易斷枝？生態專家說，運動公園最易斷枝、傾倒的是欒樹、苦楝、阿勃勒，反倒是黑板木沒事。大葉欖仁雖然「血統純正」本土種，但易斷枝、冬天亂落葉，髒亂難清理，何不也移除？

第四縣府說黑板木的汁液有毒？生態專家說，只是「微毒」、也沒有人會誤食黑板木，如果這能成為移樹理由，請把羅東運動公園一大片的海檬果也清除。

第五縣府說黑板木花粉會造成過敏？生態專家說，黑板木是蟲媒花，花粉不會隨風飄散，而且花是開在高高樹冠上，如何造成過敏？有人因此過敏嗎？

第六縣府想在二棵黑板木中間種植苦楝？生態專家說，苦楝需要陽光，黑板樹間的空間有限，苦楝長不健康。何況苦楝比黑板木更易斷枝與傾倒，至少20年後才會成蔭，這想法高明嗎？