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名導蔡明亮策展 陳昇玖壹壹開唱 壯圍沙丘開園紅翻了

2018-04-28 17:34聯合報 記者羅建旺╱即時報導

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」，今天開園，園區由國際名導蔡明亮策展，金馬獎影帝李康生出席，晚上還有陳昇與玖壹壹等藝人演唱，萬人湧入，現場很嗨。

壯圍沙丘旅遊服務園區」由今年獲第20屆「國家文藝獎」建築師黃聲遠，以「空出谷地，看見沙丘」為核心概念規劃園區設計，從戶外到建築由裡到外，融合宜蘭地方自然元素呈現沙丘地景風貌及沙穴建築空間營造。

走在園區中一旁是寧靜的鄉村田野，一旁是綠意池水倒映著綿延的林投樹樹梢，襯托出壯圍沙丘旅遊服務園區的美景，眼前起伏廣大沙丘景色，讓人不自覺地會放慢腳步。

建築有二個樓層主要分為2樓，一樓為遊客中心及展覽空間，由蔡明亮導演以「沙丘」意象為主軸策劃6大主題展廳(塵、風、雨、潮、月光及海)，並播映「慢走長征」等8部系列影片，另一、二樓還有薰衣草森林進駐之森林島嶼賣店，打造具宜蘭地方特色的服務體驗。

壯圍沙丘旅遊服務園區今天開園，由交通部觀光局長周永暉、立法委員陳歐珀、前立委林建榮、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處長陳美秀、宜蘭縣政府代理縣長陳金德、宜蘭壯圍鄉簡鄉長文魁等人與建築師黃聲遠、導演蔡明亮等人共同揭幕開園。

配合開園，典禮前，即有快樂小丑先生、同根生樂團、舞蹈劇場、魔術氣球、蘭陽森巴鼓團等演出，中道中學、過嶺國小、新南國小等遊園踩街，朱宗慶打擊樂團表演。

觀光局長周永暉說，園區建築是從土地長出來，可以細細品味，建築與沙丘等環境融合，可以看龜山島，今年台灣海洋年，在壯圍用沙元素展現，這裡是忘憂的地方，可以很熱鬧，也可以很平靜，可以帶給個人寧靜，也可以團體旅遊，親子旅遊，跟家人朋友一起，以人為本，可以一個人玩、二個人玩、三個人玩。

周永暉說，走老路到不了新地方，旅遊服務園區是新嘗試，與在地結合，愈在地愈國際，唯有把地方特色專業呈現，讓世界看得見。

宜蘭代理縣長陳金德說，旅遊服務園區是壯圍的第一個中央大建設案，此地被騙很多次，28年前說要設國立藝專，當時游錫堃當宜蘭縣長，他擔任機要秘書，為了設校，遷了很多墳，游錫堃當行政院長，後來曾說，自己很怕冷，可能與遷墳有關，宜蘭為了建設很投入，結果學校也沒來，後來海洋大學設校， 講講講，後來又沒來設校，不只這兩處，台大與清華大學都說要來，結果都沒人來，被騙很多次，但這次是真的，謝謝交通部。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園揭幕。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園，宜蘭代理縣長陳金德致詞。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園，交通部觀光局長周永暉致詞。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園，人潮滿滿。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園。記者羅建旺／攝影
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交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區...
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭海邊新設「壯圍沙丘旅遊服務園區」今天開園，建築師黃聲遠規劃設計，導演蔡明亮策展，金馬獎影帝李康生等出席。記者羅建旺／攝影
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周永暉國家風景區游錫堃

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