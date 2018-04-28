影／沈文程代言登島陪賽 48好手基隆嶼島礁各顯身手

2018-04-28 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



2018基隆嶼國際磯釣賽今天上午登場，一連兩天，48名來自全國各地釣磯好手，一早就抵達基隆嶼島礁，各顯身手，其中還有唯一一名女選手參加。金鐘主持人沈文程是代言人，今天他雖沒有參賽，也親自登上島礁陪賽，他說，很開心，好久沒來基隆嶼，今天看到好漂亮，希望讓基隆嶼變成全世界磯釣運動愛好者夢想之地。

基隆嶼被稱台灣的龍珠，是磯釣活動重要場域，市府去年陸續完成全台第一個磯釣自治條例及釣魚證規範制度配套後，今年首次舉辦國際磯釣賽，希望磯釣運動結合基隆得天獨厚的環境與海洋資源，變成未來發展重點產業。

首屆基隆嶼國際磯釣賽獲得許多磯釣愛好者的支持，第一名獎金有3萬元。市長林右昌日前親自贈磯釣證給沈文程，並邀請他擔任活動代言人以及國際基隆國際磯釣大使，藉由他對磯釣運動熱愛，相得益彰，帶領基隆成為磯釣愛好者的朝聖地。

沈文程2009年他帶著節目外景隊登上基隆嶼錄製專題後，對於再登島釣魚就一直魂牽夢縈等了快10年，這次他義不容辭來擔任代言人。今天一早他就到基隆，並親自登船到島礁上與陪賽，他看著大魚上釣，十分的開心。

產發處指出，今晚將安排選手之夜讓釣友們交流，提供美味在地料理及表演外，更加強醫護各項安全及保險措施，維護選手安全。晉級決賽前八名獎金分別為3000元至3萬元；未晉級決賽者，可繼續參加大尾獎競賽，每種大尾獎金為3000元，共四名，累積總獎金超過10萬元。