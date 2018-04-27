新郎「可以抱妳睡嗎」展開緣分 成集團結婚最亮眼一對

2018-04-27 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣政府主辦的春季集團結婚於今年5月6日、7日舉行，今天召開記者會，由新人代表吳政諺、鐘依珮出席，會中新郎提及2人有趣的相識過程，令在場人員開懷大笑，他倆成52對新人裡最亮眼的一對。

這屆的新人代表新郎吳政諺為電視台派駐地方特派員，新娘鐘依珮為國稅局新聞聯絡人，吳政彥表示，他的責任在於政令宣導，所以花蓮縣舉辦的集團結婚更應該參加。

吳政諺與鐘依珮在工作場合認識，吳政諺說，鐘依珮在國稅局服務，每次遇到媒體、民眾都善意提醒「要報稅哦！」，當時正在採訪的他靈機一動，開玩笑的說「那可以抱著妳睡嗎？」，令鐘依珮哈哈大笑，沒想到一句話展開2人的緣份。

花蓮縣政府秘書長顏新章指出，集團結婚舉辦16年來已促成1735對新人，今年為第21屆、總共52對，其中有6對軍人及12對公務人員，每對嘉賓在工作上皆有所成就，他說，若這次沒有抽到春季集團結婚的名額，秋季還有機會，民眾可至花蓮縣政府民政處網站查詢。