打通基隆大武崙溪瓶頸 十河局：拚5月完工

2018-04-27 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市大武崙溪去年6月發生嚴重淹水災後，水利署及基隆市政府等單位，除先緊急疏濬河道及加高護岸，第一階段短期工程已爭取到前瞻基礎建設經費1.23億元，由中央與地方攜手同步施工，力拚在5月底前，先將大武崙溪河道的瓶頸段打開，因應今年汛期的挑戰。

去年大武崙水患災情慘重，今年汛期將屆，居民相當擔心今年大雨或颱風再來，是否還會再淹。目前最新進度，水利署第十河川局長曾鈞敏表示，去年淹水後，總統及行政院長都場勘災，並指示水利署全力協助基隆市政府在「前瞻基礎建設計畫」爭取經費整治大武崙溪。

他說，水利署協同基隆市政府擬定了各項治水策略，並與當地民眾反覆溝通，最終定案以「短期束洪、導洪、中期滯洪、長期分洪」方式分期治理。

第十河川局代辦大武崙溪瓶頸段改善工程，改善瓶頸河段在基隆市消防局旁河段200公尺左右，目前進度已超過55%，將於5月底完成河道瓶頸拓寬工作。基隆市政府自行辦理的堤後排水改善與護岸加高，也將陸續完工，趕在今年汛期颱風豪雨來臨前發揮功效。

水利署表示，雖然各項改善措施已陸續推行，面對未來加劇的極端天氣，不能只仰賴工程手段，有關集水區內的土地開發、土地保水也需要全盤納入才能因應，行政院院會已於4月16日通過水利法部份條文修正草案，納入「逕流分攤出流管制」專章，就是為了要推廣土地開發前應審慎的評估，由流域內土地與水道共同承擔降雨逕流，進一步提昇土地耐淹能力，有效調適氣候變遷造成異常降雨可能帶來的淹水災害。