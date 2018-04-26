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熱氣球引觀光潮 台東永安村獲金牌農村

2018-04-26 19:41中央社 台東縣26日電

熱氣球的故鄉、台東縣鹿野鄉永安村獲得首屆全國金牌農村，繼11年前獲得十大金典農村後，再度奪得金牌農村，鄉長李國強今率團隊接受總統蔡英文表揚。

由行政院農業委員會推動的「第一屆全國金牌農村競賽」，歷經一年的地方初賽及全國複賽，台東鹿野鄉永安社區及關山鎮農會暨海端崁頂部落及關山鎮新埔社區從全國707個參賽單位脫穎而出，成為最後入圍的22個總決賽團隊。

今天公布總決賽結果，永安社區勇奪首屆全國金牌農村競賽金牌殊榮，關山鎮農會也同時獲得優等獎。永安社區組龐大團隊，由鄉長李國強、台東縣議會副議長陳宏宗及縣府農業處長許瑞貴率領北上接受蔡英文總統的頒獎。

鹿野鄉長李國強表示，永安社區20多年來持續結合社區總體營造、農村再生及民間自主資源，已建構出一套社區永續發展營運模式。

他說，透過環境教育中心的成立與使用者付費機制的落實，持續推動生態旅遊及環境教育產業化的工作，每年可接待約200多個參訪團體，為地方帶來不少商機及肯定，也讓永安成為一處宜居宜遊的好所在。

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，未來社區將持續推廣社區國際化與農村六級化產業等工作，希望能成為東台灣環境教育及全國永續發展社區的實踐者。

永安社區位於台東縱谷，民國80年起轉型發展休閒產業，設置台東第一個觀光茶園「高台觀光茶園」，並引進飛行傘運動，於民國96年獲選農委會第一屆十大金典農漁村。

這幾年台東縣政府更帶入熱氣球，將永安村推向國內暑假的熱門景點；社區發展協會也在綠色隧道舉辦「2626市集」，推廣地方文創和農業文化，讓永安村成為觀光休閒的好去處。

台東熱氣球蔡英文
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