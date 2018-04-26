親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

基隆長潭漁港24盞智慧燈桿 節能還測空氣品質、海象

2018-04-26 14:38聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置...
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供
分享
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料，並可透過船隻辨識系統，隨時掌握進出港船舶身分。

工研院和台灣照明委員會昨起舉辦國際照明技術研討會，邀請50多位國際專家到基隆舉辦研討會，與會者並到基隆長潭里漁港進行跨域照明聯網實證場域技術參訪，市長林右昌歡迎大家來到基隆，聆聽智慧燈桿介紹，期許推展智慧照明成為示範城市。

工研院林增耀博士指出，一般路燈電桿密密麻麻，透過建置智慧燈桿，減少燈桿數量也能產生節能及相同照明效果，並透過導入智慧通訊技術，兼顧安全性。配合基隆的特色，首次選在漁港周邊設置智慧燈桿。

目前長潭漁港智慧裝置已設置24盞，依設置地點的不同，分別具有不同的功能，LED燈相較於水銀燈已節省65%電力，更讓人驚訝的事，智慧照明能自動診斷故障路燈回報給管理單位，不僅能節省夜間人力的出勤也能讓管理單位迅速進行故障燈修繕。

還可利用感測器接受空氣溫濕度、風向、雨量、紫外線、空氣PM數值，藉由微氣候站收集資訊可以即時掌握海象天氣變化，提供漁民出海作業參考、住家生活空氣品質監測，以及未來環境數據分析。

因漁船進出漁港非常頻繁，過去依賴人工、紙本作業查詢船舶動態，不僅作工慢也無法即時知道漁船動向，透過船隻辨識系統，隨時掌握進出港船舶身份，另外，長潭里漁港地勢較低，過去曾發生淹水情形，透過水位監測啟動淹水警示，為漁村爭救災時間。

市府產發處說，透過人工智慧協助，路燈加裝感測器，讓燈桿成為收集資料的載體，普通路燈搖變身為智慧電桿，現階段長潭里漁港已可以進行多達13項環境數據監測與分析。透過智慧裝置與通訊技術，不僅讓漁港變得更環保節能，也縮短人力負擔與出勤時間，更能隨時監控環境、船舶進出安全管制，長潭里漁港已進化為科技世代先進漁港證。

基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置...
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供
分享
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置...
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供
分享
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置...
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供
分享
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置...
基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供
分享

空氣品質淹水
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

宜蘭第一鮪211公斤 190萬賣出創高價紀錄

2018-04-26 14:22

基隆港有「恐龍蛋」？ 原來是為給郵輪最溫柔的碰觸

2018-04-26 13:48

花蓮永久屋拚1年完工 張善政：高效率將成里程碑

2018-04-26 11:19

影／宜蘭第一鮪211公斤 190萬元賣出

2018-04-26 10:35

條件只要會爬山…嘉明湖徵40K清潔工 網友：不如去小7

2018-04-26 10:16

遊客恥度無下限 全台最美小學水溝浮「黃金」...

2018-04-26 09:00

流浪貓狗零撲殺 台東做到了

2018-04-25 23:54

「若另一半也在所屬機關服務」 模範公務員配偶 宜蘭也想給5天公假

2018-04-25 23:27

垃圾場地建納骨塔？冬山人反對

2018-04-25 23:12

台東市豐源國小列舉遊客7惡狀 若你還願意開放參觀？

2018-04-25 17:20

10萬塔位了還要再建？宜蘭冬山村民陳情反納骨塔

2018-04-25 15:17

校園遭破壞 「全台最美小學」謝客

2018-04-25 14:15

部長來、縣長缺席！陳金德：呵呵，不曉得陳歐珀在場

2018-04-25 10:14

屢遭遊客破壞 全台最美豐源國小謝絕參觀

2018-04-25 07:32
看更多

熱門文章

條件只要會爬山…嘉明湖徵40K清潔工 網友：不如去小7

2018-04-26 10:16

彰化接連兩場「送肉粽」 25日及27日晚請迴避

2018-04-25 18:44

「開封府」包藏禍心？ 高雄聯合執法給拆了

2018-04-25 17:40

遊客恥度無下限 全台最美小學水溝浮「黃金」...

2018-04-26 09:00

竹市企業老闆勸進竹市議長：他叫謝文進 不叫謝文退

2018-04-25 18:42

「新北angelababy」甜美破表 網友求芳名

2018-04-25 17:07

高捷新高雄車站8月開張 即日起第一階段招商

2018-04-25 17:25

台東市豐源國小列舉遊客7惡狀 若你還願意開放參觀？

2018-04-25 17:20

千歲爺的王令奇幻漂流 東港溪送王20天後終於達陣

2018-04-25 18:43

新北10大易肇事地點出爐 新店這個路口最危險

2018-04-25 17:41

雖非親生 愛心媽賴美芳視領養兒如己出

2018-04-25 18:22

中興新村房價飆高 老省府：當年住宿舍虧大了

2018-04-26 12:29

北市蓋公宅還是等父母留房？ 議員官員各提觀點

2018-04-25 23:03

10萬塔位了還要再建？宜蘭冬山村民陳情反納骨塔

2018-04-25 15:17

不只速食店 二水車站廁所也有「得來速」專人幫忙

2018-04-25 21:29

不能騎車藏校外 高中生機車、電動車圍占機關停車場

2018-04-26 07:26

曾預言oBike會消滅它 柯文哲今提微笑單車2.0版

2018-04-25 15:16

金廈海沙大流失 新工法奏效北山斷崖海沙回籠15公分高

2018-04-25 19:54

賣的都一樣 「客人還會來嗎？」

2018-04-25 23:24

民進黨台南市議員第2選區初選公布 老將落馬

2018-04-26 12:12

紐西蘭藝術家愛台灣還駐村 原因卻是愛子在台失蹤

2018-04-25 18:30

影／梧棲港區居民求捷運 中市府同意藍線爭取延伸

2018-04-25 17:28

大甲媽遶境彰化史上最安靜 魏明谷：往後廟會比照

2018-04-25 19:43

桃園虎頭山桐花大爆發 公園步道如白毯

2018-04-26 10:10

爐渣混瀝青鋪路 桃市養工處將進行5年水質監測

2018-04-26 07:45

嘉市百年東市場施工 挖出疑清代古物

2018-04-25 15:16

民進黨台南市議員第7選區初選公布 3人出線

2018-04-26 12:06

影／北台灣最大夜市 700家攤商好吃又好玩

2018-04-26 10:43

南投荔枝椿象大發生恐影響收成 縣府：運用生物防治

2018-04-26 10:22

綠營南市議員民調出局 74歲侯澄財：不敬老尊賢

2018-04-26 12:08

反馬頭山自救會陳情 環局：業者登載不實移送檢調

2018-04-25 15:18

影／他5年來搭公車捐血全勤 因為腦傷無法取得駕照

2018-04-25 17:27

幼教新增3政策 桃市補助每園2萬幼兒津貼延伸4歲

2018-04-25 19:13

爭取高鐵聯盟發起搭好搭滿 讓外界看見屏東需求

2018-04-26 09:42

不是詐騙！村內9旬長者的大陸姪兒來尋親 村長撮合會面

2018-04-26 09:45

晴光市場美食魯肉飯、愛玉、紅豆餅 一次吃個夠

2018-04-25 17:56

高捷新高雄站8月啟用 即起招商

2018-04-25 23:57

曾文水庫蓄水率8％ 台南水情仍是綠燈

2018-04-26 11:40

影／宜蘭第一鮪211公斤 190萬元賣出

2018-04-26 10:35

取經美國 竹市推大車站計畫

2018-04-25 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top