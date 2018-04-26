基隆長潭漁港24盞智慧燈桿 節能還測空氣品質、海象

2018-04-26 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料。圖／基隆市政府提供 分享 facebook 基隆長潭漁港最近完成24盞智慧燈桿設置，看似不起眼的電燈桿，上面除有LED燈裝置可節能省電外，還有氣象偵測器及攝影機監測系統，可測空氣品質、海象等資料，並可透過船隻辨識系統，隨時掌握進出港船舶身分。

工研院和台灣照明委員會昨起舉辦國際照明技術研討會，邀請50多位國際專家到基隆舉辦研討會，與會者並到基隆長潭里漁港進行跨域照明聯網實證場域技術參訪，市長林右昌歡迎大家來到基隆，聆聽智慧燈桿介紹，期許推展智慧照明成為示範城市。

工研院林增耀博士指出，一般路燈電桿密密麻麻，透過建置智慧燈桿，減少燈桿數量也能產生節能及相同照明效果，並透過導入智慧通訊技術，兼顧安全性。配合基隆的特色，首次選在漁港周邊設置智慧燈桿。

目前長潭漁港智慧裝置已設置24盞，依設置地點的不同，分別具有不同的功能，LED燈相較於水銀燈已節省65%電力，更讓人驚訝的事，智慧照明能自動診斷故障路燈回報給管理單位，不僅能節省夜間人力的出勤也能讓管理單位迅速進行故障燈修繕。

還可利用感測器接受空氣溫濕度、風向、雨量、紫外線、空氣PM數值，藉由微氣候站收集資訊可以即時掌握海象天氣變化，提供漁民出海作業參考、住家生活空氣品質監測，以及未來環境數據分析。

因漁船進出漁港非常頻繁，過去依賴人工、紙本作業查詢船舶動態，不僅作工慢也無法即時知道漁船動向，透過船隻辨識系統，隨時掌握進出港船舶身份，另外，長潭里漁港地勢較低，過去曾發生淹水情形，透過水位監測啟動淹水警示，為漁村爭救災時間。