屢遭遊客破壞 全台最美豐源國小謝絕參觀

2018-04-25 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



號稱全台最美國小的台東市豐源國小因不堪校園屢遭遊客破壞，且影響學生假日在學校的學習活動甚鉅；校方今天在學校網頁、官方臉書及校園內張貼公告謝絕遊客參觀，「即日起不開放校園，希望社會各界讓學校成為教育、為莘莘學子承擔重要責任的地方」。

校長吳秀金說，這是經過全校教師開會討論，一致決定包括假日，非假日不再對外開放。她說，希望社會各界能尊重學校，因為校園沒有圍牆，不論平日或假日如有遊客硬要擅闖校園，學校也「無可奈何」，只能期待社會大眾「自重自愛」。

位在台東市郊的豐源國小2012年3月10日新校舍落成啟用，因一改傳統學校建築外觀，白牆藍瓦的校舍，搭配教堂式窗櫺，成全台灣獨一無二的藍白歐式建築小學，濃濃的地中海浪漫氣息，吸引不少新人前往拍攝婚紗照，隨著名氣漸開，知名度甚至遠颺中國大陸，許多大陸來台遊客也慕名參訪，有時假日遊客如織，多到必須勞動警方站崗指揮疏導交通。

豐源國小校舍啟用至今6年來，遊客絡繹不絕，讓校園猶如知名風景區，但參觀人潮也讓學校困擾，除了平日遊客隨意在校園遊蕩，干擾教學，連續假日熙來攘往的遊客，不僅踩壞校園草地，也留下滿滿的垃圾、紙屑、菸蒂、瓶罐，甚至還有家長隨意棄置裡頭包著嬰兒大便的尿布，假日一結束，讓學校師生為了善後困擾不已。