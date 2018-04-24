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吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08聯合報 記者羅紹平╱即時報導

空勤總隊一架黑鷹UH-60M直升機今年2月5日執行離島病患後送勤務，意外在蘭嶼墜海，造成機上6人死亡，有民航業者稱「空勤規避法令越水直升機須加掛浮筒規定」有廢弛職務之嫌，業者感慨墜海黑鷹若加掛浮筒，或可減輕傷亡，空勤駁斥質疑說「製造商評估黑鷹原設計為軍用，加掛浮筒反而會阻礙逃生」。

民航業者投訴本報指出，航空器飛航作業管理規則第一百十九條明定越水飛航之直昇機飛航於下列情形之一時，應裝置永久或可快速完成設置之浮具，且飛航組員應於飛航全程穿著救生背心，以確保水上迫降作業之安全，不論是軍用、民用或空勤都應依法加掛浮筒，國內民航業者都依法加掛浮筒，但空勤黑鷹為何至今不加掛？

這名業者說，空勤總隊派無配置緊急浮筒的黑鷹直昇機執行醫療後送，執勤人員在無保障裝備下賭命執行任務，蘭嶼墜機造成6位犧牲者，6個家庭何其無辜；熱心救人因爲政府派任不適當的黑鷹直昇機，執勤人員連被救的機會都沒有，空勤總隊形同廢弛職務。

空勤總隊機務組說明，空勤現有機種中，只要是民用及商用機型都有加掛浮筒，但軍用型的黑鷹則無，至於黑鷹未加掛浮筒原因，是根據原製造商塞考斯基試航評估報告「加掛浮筒反而阻礙機上人員逃生」。

空勤總隊機務組表示，直升機加浮筒目的在於一旦落水時，浮筒可延緩機身下沈時間，延長機上人員逃生時間，有浮筒不保證人員一定安全，還得看飛機怎麼摔，直升機從兩百公尺高空高速墜海，有浮筒未必能作用，機上人員未必能存活。

德安航空直升機均依航空器飛航作業管理規則加掛浮筒（箭頭處）。記者羅紹平／攝影
德安航空直升機均依航空器飛航作業管理規則加掛浮筒（箭頭處）。記者羅紹平／攝影
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德安航空每年定期進行直升機緊急浮筒充氣測試。圖／截取自德安上傳youtube畫面...
德安航空每年定期進行直升機緊急浮筒充氣測試。圖／截取自德安上傳youtube畫面。
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空勤總隊現役黑鷹直升機確實未加掛浮筒。記者羅紹平／攝影
空勤總隊現役黑鷹直升機確實未加掛浮筒。記者羅紹平／攝影
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空勤總隊直升機蘭嶼
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