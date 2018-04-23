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岸邊漂流木孕育生機 藝術家呼籲「留下」

2018-04-23 07:46聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

颱風季或大雨過後，宜蘭沿岸常見不少漂流木堆置，近年來裝置藝術風氣盛行，這些隨手可得、姿態萬千的漂流木正好成為絕佳媒材，吸引不少藝術家撿拾。但常在東海岸以漂流木創作的藝術家范志明，卻有感近年漂流木頻遭清除，讓海濱生物漸稀，希望能夠留下一些，「讓自然去消化」。

「以前的漂流木常堆積1至2層樓高，翻開潮濕朽木，其實底下是一個個天然生態系。」長住台東都蘭海邊的原住民藝術家范志明，善用漂流木打造出栩栩如生的野生動物作品，年近50歲的他從事漂流木創作10餘年，長期走訪岸邊他卻發現近年漂流木數量減少許多，雖然岸邊清淨了，但漂流木底下蘊含的豐富生態卻也隨之消失。

他表示，過去岸邊常見海蟑螂、寄居蟹等海濱生物，這些生物有賴漂流木下的潮濕空間產生的微生物滋養，但近年政府開始有了清整漂流木的計畫後，「生態鏈的其中一環就這麼被抽掉了。」

范志明認為，漂流木除了孕育生態，更在海濱原住民發展藝術和文化產業歷程上佔功不可沒的地位，原住民如阿美族也都使用漂流木製作木雕手工藝，進而產生文創產業，讓原民文化得以發展。

近日他受邀在宜蘭綠色博覽會場上以漂流木打造15件藝術創作，創作過程中他有感而發，希望政府能夠帶走標記的珍貴木、淨灘者帶走無法分解的海漂垃圾就好，讓腐朽漂流木留在海邊演化，遵循自然法則，重現海岸生機。

岸際漂流木多由林務局、觀光局和地方政府合力清理，每逢汛期，宜蘭外海都會堆置大量漂流木，依據森林法第15條規定，由羅東林管處派員先針對珍貴國有林木予以註記清理後，才會在特定期間內公告開放一般民眾撿拾，撿拾時也應遵守有關規範、並於進場前後接受檢查。

羅東林管處表示，漂流木可提供取暖、烘烤柴薪之用，為了使木材資源能得到充分的妥善利用，避免無形的浪費，林管處鼓勵民眾於開放期間到特定岸際的臨時堆置場撿拾漂流木，賦予漂流木新的生命與價值。

宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。本報資料照
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宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。圖／報系資料照
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宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。圖／報系資料照
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宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。本報資料照
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宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。圖／報系資料照
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宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海...
宜蘭岸際經常堆置不少漂流木，常用漂流木當創作媒材的藝術家范志明認為一旦遭清除，海濱生物的棲息環境也會一併消失，非常可惜，希望適度清理就好。圖／報系資料照
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漂流木原住民藝術家

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