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基中師鐸獎老師離世 遺孀持續16年捐獎學金讓愛永存

2018-04-22 07:39聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆高中昨天舉辦創校91周年校慶，本學期有6位校友與陸月英師母捐助獎助學金共30萬元，當中最特別的是陸月英師母成立的「紀念謝敏致老師獎學金」，已持續16年沒有間斷。謝敏致生前教學認真負責、有愛心，受到學生推崇，並曾獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」。

謝敏致老師國中就讀基隆中學初中部、高中亦就讀基隆中學高中部，當年以高中部全校第三名畢業，錄取公費之師範大學數學系後，畢業回到母校任教，以熱忱、認真、負責、有愛心，受到學生愛戴與同學推崇，並於民國78年獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」。謝敏致老師生前家境清寒，但刻苦勵學，終其一生奉獻母校。

謝老師民國90年離世，基中教師感念他的情操，由遺孀陸月英成立謝敏致老師紀念獎助學金，持續發揚謝老師的精神，永遠不滅。

謝敏致老師教育基金會91年成立至今已16年，每學期利用捐款定存之利息捐贈獎助金2萬元，幫助基中清寒弱勢或獎勵成績優異的學生超過百名，每位學生可獲4千元的獎助學金。

謝敏致老師的學生與基中校友感懷謝老師之精神，也持續捐款贊助基金會，捐款人許先生說，「自己是謝老師的學生，雖然已畢業超過20年，但是老師貢獻的教育愛，讓自己難以忘懷，希望貢獻自己小小的心力來幫助學弟妹」。

陸月英也熱心公益，目前在台北市大稻江獅子會擔任秘書工作。她說，老師雖然離開了，但是他的情懷永存基中人的心中。

基隆高中今天舉辦創校91周年校慶，本學期共6位校友與陸月英師母捐助獎助學金共30...
基隆高中今天舉辦創校91周年校慶，本學期共6位校友與陸月英師母捐助獎助學金共30萬元，而當中最特別的是陸月英師母（左三）成立的「紀念謝敏致老師獎學金」，已持續16年都沒有間斷。圖／基中提供
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捐款師鐸獎

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