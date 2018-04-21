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破解饒吳兩家不和傳言 吳秀華偕饒慶鈴拚台東縣長選舉

2018-04-21 18:27聯合報 記者羅紹平╱即時報導

國民黨台東縣黨部今天在台東市舉辦「台東縣長提名同志饒慶鈴懇託會」，黨部輔選機器正式啟動，縣黨部主委吳秀華除向台東市區黨員介紹饒慶鈴是優秀同志，且強調「唯有保住藍天，台東未來才有希望」呼籲黨員全力動員輔選。

地方政壇傳聞饒家與吳家過去因選舉種下心結，年底台東縣長選舉無黨籍的前縣長吳俊立有可能「倒戈暗助」劉櫂豪，以致國民黨中央評估年底台東縣長「保衛戰」將是一場苦戰。

但繼日前吳俊立接受本報獨家訪問時表示「妹妹吳秀華是縣黨部主委， 負年底選舉敗責任，我當然要幫我妹妹，饒家要我幫忙我會幫，不可能去幫劉櫂豪。」今天吳秀華也以行動破解外界傳言。

今天吳秀華主持「台東縣長提名同志饒慶鈴懇託會」，台東市長張國洲及議員林琮翰、李建智、林秀信、方賢仁等均到場，表達團結支持，吳秀華除授黨旗給饒慶鈴，強調「提名同志台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長，饒慶鈴已準備好了，大家一定要團結，全部出來投票，不要讓治國不力的民進黨參選人繼續傷害國家」。吳秀華甚至陪饒慶鈴逐一向在場黨員握手致意。

饒慶鈴表示，被提名就是責任的開始，她將全力以赴，贏得勝選，也拜託大家幫忙，延續台東藍軍五星級執政政績。

吳秀華（右）陪著饒慶鈴（左）逐一向在場黨員握手致意。記者羅紹平／翻攝
吳秀華（右）陪著饒慶鈴（左）逐一向在場黨員握手致意。記者羅紹平／翻攝
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吳秀華（左）在「台東縣長提名同志饒慶鈴懇託會」上，將黨旗授予饒慶鈴（右）象徵黨部...
吳秀華（左）在「台東縣長提名同志饒慶鈴懇託會」上，將黨旗授予饒慶鈴（右）象徵黨部輔選機器正式啟動。記者羅紹平／翻攝
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台東饒慶鈴同志

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