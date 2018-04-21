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擺脫爛路王？基市府政風室公布道路鑽心取樣檢測都合格

2018-04-21 18:06聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市府政風處今天發布新聞稿指出，市府主動實施道路工程品質專案稽核，派員實地鑽心取樣並將試體送到第三公正單位交通部公路總局材料試驗所，檢測結果都符合契約規範，顯示工程品質並沒問題。

政風處表示，去年市府與廉政署、基隆地檢署共同成立「基隆市路平專案廉政平臺」，除查獲黑道向廠商索取保護費的案件外，市府政風處也主動實施道路工程品質專案稽核，派員實地鑽心取樣並將試體送到第三公正單位交通部公路總局材料試驗所檢測結果都符合契約規範，顯示工程品質並沒問題。

政風處說，市府工務處也從今年起，啟用道路挖掘即時通報Line平台，並成立管線挖掘抽查小組，以有效管理管線挖掘進度及品質。

政風處指基隆市95%為丘陵地形，加上天候多雨及管線機關挖掘等因素，道路品質屢經媒體報導評論。市府3年多來，已積極改善道路品質，並致力推動示範道路計畫，但因內政部營建署市區道路養護管理考評機制不公，造成市府雖已積極努力改善，但仍難獲佳績，並招致輿論誤解批評，市府向行政院反映，並獲得營建署回應。

市府人員說，初步與營建署溝通後獲得回應如下：一提報評比路段篩選：比照新竹市、嘉義市，擴大至基隆市全行政區為道路篩選範圍；二考量儀器測量誤差值：道路坡度超過7%，或將影響實測結果，故提報路段坡度若超過7%，考評時將僅就該路段中坡度未達7%之範圍進行測量。

市府表示，林右昌市長上任後，已積極建設市政並致力推動示範道路計畫，市府團隊一定持續努力提升道路品質，讓市民有一條安全回家的路。

基隆市府政風處派員實地鑽心取樣並將試體送到第三公正單位交通部公路總局材料試驗所，...
基隆市府政風處派員實地鑽心取樣並將試體送到第三公正單位交通部公路總局材料試驗所，檢測結果都符合契約規範。圖／基隆市政府提供
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路平專案黑道內政部

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