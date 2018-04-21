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花蓮震災失物招領會 結婚10周年照尋獲災民開心

2018-04-21 14:42聯合報 記者王燕華╱即時報導

0206花蓮地震至今超過2個月，花蓮警分局今天舉辦招領會，讓雲門翠堤、吾居吾宿、白金雙星3棟倒塌大樓的住戶認領遺失物。77歲的雲翠住戶劉茂盛帶著妻子林陳嬌，繞了一圈仔細察看，找回夫妻倆結婚10週年的紀念照，開心笑說：「珍貴的記憶找回來了!」

震後警方在倒塌大樓尋得377件遺失物，先前陸續有災民領回169件，餘下208件今天由花蓮縣警局舉辦招領會，多是具紀念價值的老照片，證件，還有一座溜冰比賽的獎盃。

住在雲翠10樓的劉茂盛說，他和妻子在24年前雲門翠堤落成不久就入住，當時一坪14萬元，在家就能遠眺美崙山，相當愜意，在花蓮可說是相當高級的住宅區，很希望能夠原地重建。

民國40多年花蓮也曾發生過大地震，當時的劉茂盛還是學生，人生第二次歷經大震，他已不願再回想當晚逃難經過，但珍藏多年的老相本今天終於物歸原主，尋回夫妻倆結婚1周年的紀念照，還有當年入住雲翠大樓後的室內合照，讓他笑逐顏開說：「回憶比金錢還重要。」

今天包括雲翠大樓管委會主委林葳等不少災民，都前往認領失物，阿官火鍋及漂亮生活旅店負責人陳光印及王桂秀夫婦也現身會場，但待沒多久就離開。

花蓮警分局偵查隊副隊長張淑光表示，災後從倒塌大樓找到的物品包括獎盃、護照、筆電、相機、LV皮夾等，也有台幣、港幣、日幣等價值約50萬元的各國鈔幣。可辨識失主的由失主認領，若無法辨識，之後將交給花蓮市公所。另在國福社區堆置土方裡還有災民物品，待篩檢整理後，會儘速辦理第二場招領會。

花蓮警分局今辦招領會，不少災民前往認領遺失物。記者王燕華／攝影
花蓮警分局今辦招領會，不少災民前往認領遺失物。記者王燕華／攝影
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花蓮警分局今辦招領會，有不少極具紀念意義的老照片。記者王燕華／攝影
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花蓮雲翠大樓住戶劉茂盛、林陳嬌夫婦，尋回林陳嬌多年前的工作證。記者王燕華／攝影
花蓮雲翠大樓住戶劉茂盛、林陳嬌夫婦，尋回林陳嬌多年前的工作證。記者王燕華／攝影
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花蓮雲翠大樓住戶劉茂盛尋回老照片，開心說：「珍貴的回憶都回來了」。記者王燕華／攝...
花蓮雲翠大樓住戶劉茂盛尋回老照片，開心說：「珍貴的回憶都回來了」。記者王燕華／攝影
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花蓮警分局今辦招領會，災民找回遺失物後，由警方登記。記者王燕華／攝影
花蓮警分局今辦招領會，災民找回遺失物後，由警方登記。記者王燕華／攝影
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雲翠大樓失主結婚

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