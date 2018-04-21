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她家族樂當義工 連續20年捐助基隆家扶園遊會

2018-04-21 13:09聯合報 記者游明煌╱即時報導

由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場、市民廣場與海洋廣場熱鬧登場，市長林右昌應邀到場敲響愛心鑼，呼籲大家把愛心傳遞到社會上的每個角落，「讓孩子在愛中長大」。

攤位區大多是常年來愛心不間斷地幫忙家扶園遊會的善心人士，其中「得瑞交通股份有限公司」的鄭秀惠女士，已連續20年捐助家扶的園遊會攤位，她是基隆生命線前理事長，總是強調「及時行善」，帶著弟弟鄭祥隆及女兒周育琦一同投入家扶展愛隊義工，在家扶服務已滿12年，在家扶的活動中時時可見她們家族一同勞心勞力的耕耘身影，是活動中孩子們的另類好媽媽，更是義工們的最佳模範。

林右昌說，他跟大家一起宣誓「讓孩子在愛中長大」，雖然人生難免會有缺憾或不完美，但社會就是一個大家庭，讓小朋友在一個安全、幸福、快樂的環境中長大，是每一個大人的責任，呼籲大家關心身邊所有人，把愛心傳遞到社會上的每個角落。

今年家扶的愛心園遊會，是以「兒童發聲」及「兒童參與」為主軸的歡樂兒童PARTY，場面熱鬧且溫馨，許多善心民眾紛紛上台敲響愛心鑼，為家扶中心募集扶幼基金。

家扶中心一向呼籲全民重視兒童保護的重要性，今年基隆家扶特別透過FB票選3名「兒童權利大使」，並邀請他們來到愛心園遊會活動會場，擔任一日代言人，表達他們想對大人說的心內話。

2歲的「卡比」是兒權大使之一，「卡比」媽媽表示，希望基隆有更多一些兒童的遊憩空間及遊戲器材，且因為基隆冬天多雨，希望多設置室內活動空間，讓孩子們有機會多跑多活動。

由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場、市民廣場與海洋廣場熱鬧登場，市長林右昌應邀到場敲響愛心鑼。圖／基隆市政府提供
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由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場、市民廣場與海洋廣場熱鬧登場，市長林右昌應邀到場敲響愛心鑼。圖／基隆市政府提供
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由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場...
由基隆家庭扶助中心扶幼委員會主辦的107年關懷兒童愛心園遊會，今天上午在文化廣場、市民廣場與海洋廣場熱鬧登場，市長林右昌應邀到場敲響愛心鑼。圖／基隆市政府提供
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