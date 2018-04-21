到花蓮玩就對了! 台塑振興觀光首發團抵花蓮

2018-04-21 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



台塑企業振興花蓮觀光，管理中心常務委員王瑞瑜今天帶著1500名員工及眷屬，分乘4列火車抵花蓮旅遊。王瑞瑜說，花蓮美景不輸歐美國家，她每年至少一次到花蓮旅遊，日前震災她感同身受，今天起辦理9梯次員工旅遊、逾7000人到花蓮，她也鼓勵員工「不用到國外，到花蓮玩就對了!」

台塑從今天至6月9日，分9梯次辦理員工旅遊，從台北、嘉義及高雄出發到花蓮。台塑補助每名員工全部的團費約5千元，眷屬每人補助1500元，預計7100人參與。

首發團今天由王瑞瑜與台塑總管理處總經理林善志帶隊，上午10時9分列車緩緩進入花蓮火車站第一月台，縣長傅崐萁、立委徐榛蔚、縣府觀光處長彭偉族等人都到場迎接，並安排熱鬧的原住民迎賓舞。

王瑞瑜說，她每年至少一次到花蓮旅遊，很難過與惋惜發生大地震，集團總裁王文淵也鼓勵員工到花蓮旅遊，希望由台塑帶動，幫助花蓮早日回到以往榮景。

她強調，台塑不只是來旅遊，也檢視地方所需，給予實質幫忙，包括協助社福機構更新設施、針對花蓮特殊才藝，如國中小棒球規畫培訓計畫、針對經濟弱勢的學童給予助學金等。

傅崐萁表示，花蓮最主要的產業就是觀光，即便是農民辛苦耕作的收穫，也是作成伴手禮與全國遊客分享，唯有透過觀光行銷，才能讓花蓮各種產業逐步回穩、成長；他很感謝台塑等很多有責任感的企業，都來為花蓮加油打氣。

台塑2天1夜的花蓮遊，遊程包括太魯閣國家公園、兆豐農場、東大門夜市等，花蓮縣府以交通部觀光局106年統計國人每次消費客2169萬元計算，可為花蓮帶入1600萬元產值。